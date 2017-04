Viertelfinale der Champions League So wollen Europas Top-Klubs zu Big Business werden

Getty Images

Die Viertelfinals der Champions League ab diesem Dienstag sind die perfekte Bühne für Europas Top-Klubs, um ihr Geschäft zu internationalisieren. Denn dort ist der größte Umsatzschub zu erwarten.

Borussia Dortmund fuhr in der Sommerpause nach China. Der Hamburger SV, der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und der FC Schalke 04 unterschrieben jüngst Vereinbarungen mit chinesischen Super-League-Clubs. Und auf übergeordneter Ebene schlossen die Deutsche Fußball Liga (DFL), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die deutsche Politik (Bundesregierung und Bundesinnenministerium (BMI)) eine fünfjährige Vereinbarung mit dem chinesischen Bildungsministerium und dem chinesischen Fußballverband.

Viele der Internationalisierungsbemühungen der deutschen Fußballclubs konzentrierten sich in den vergangenen Monaten auf China. Seit die DFL eine Internationalisierungsoffensive einläutete und DFL Geschäftsführer Christian Seifert den Clubs die Wichtigkeit des Themas immer wieder gebetsmühlenartig eintrichtert, hat die Bundesliga mit ihren China-Aktivitäten eine neue Stufe ihrer Internationalisierungsbestrebungen erreicht.

Dabei lässt sich jedoch nur schwierig einschätzen, wo die Bundesliga mit ihren Internationalisierungsbemühungen im europäischen Vergleich genau steht. Die Agentur Advant hat daher die europäischen Top-Ligen aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich untersucht. Bei der Studie, die bereits zum dritten Mal erscheint, wurden 98 Clubs analysiert. Fünf verschiedene Internationalisierungskategorien wurden dabei herangezogen, die mit unterschiedlichen Faktoren gewichtet wurden.

2. Platz verteidigt

Um das Endergebnis vorwegzunehmen: Die Premier League hat von allen fünf Top-Ligen Europas die stärkste internationale Ausrichtung. Dahinter konnte die Bundesliga den Verfolgerplatz vor der spanischen La Liga Santander verteidigen, es folgen die italienische Serie A und die französische Ligue 1.

Nur der FC Bayern in den Top 10

Unter allen 98 Clubs ist der FC Barcelona bei der diesjährigen Abfrage der internationalste Club. Sein Liga-Rivale Real Madrid liegt auf Platz zwei. Dahinter folgt ein englisches Trio: Manchester City, der FC Chelsea sowie Manchester United, das 2014 noch den ersten Platz belegt hatte.

Die englische Premier League dominiert dabei mit insgesamt fünf Vertretern die Top 10. Der einzige deutsche Club in den Top 10, der FC Bayern München, rangiert mit etwas Abstand an sechster Stelle, hat sich jedoch gegenüber 2014 um immerhin drei Plätze verbessert. Juventus, einziger italienischer Club in den Top 10, verdrängte seinen nationalen Konkurrenten AC Mailand. Der französische Club Paris Saint-Germain bleibt der einzige Vertreter seines Landes in den Top 10.

Als zweitbester deutscher Club belegt Borussia Dortmund Platz 15, der FC Schalke 04 wird auf dem 20. Rang gelistet. Komplettiert werden die deutschen Top 5 vom VfL Wolfsburg (23. Platz) und von Borussia Mönchengladbach (26. Platz). Aus deutscher Sicht erwähnenswert ist zudem, dass Aufsteiger RB Leipzig in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit den achten und europaweit den 33. Rang belegt.

