Mann im Tunnel: Der Visionär und Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstagabend in Los Angeles (Ortszeit) den ersten Test-Tunnel der Boring Company für sein neues unterirdisches Verkehrsprojekt Hyperloop vorgestellt

Eine Firma des High-Tech-Unternehmers Elon Musk hat am Dienstagabend bei Los Angeles einen Testtunnel für den "Hyperloop" vorgestellt. Bei dem futuristischen Verkehrskonzept sollen Menschen in Autos samt Passagieren wie in einer Rohrpost mit bis zu 250 Stundenkilometern von Stadt zu Stadt rasen können. Doch es gab und gibt auch eine Menge Kritik.

Als Elon Musk am Dienstagabend nahe Los Angeles den ersten Tunnel seiner Boring Company vorstellte, war seinem Projekt Aufmerksamkeit gewiss. Entstanden aus Musks Ärger über das existierende Verkehrschaos, hat das 2016 gegründete Unternehmen "The Boring Company" innerhalb von nur zwei Jahren ein erstes Vorzeigeprojekt - einen etwa zwei Meilen (mehr als drei Kilometer) langen Testtunnel - aus dem Boden gestampft. Eine geradezu revolutionäre Geschwindigkeit für ein derartig neues Verkehrsprojekt - auch wenn der Tunnel lediglich rund 3 Kilometer lang ist - und es durchaus Verzögerungen gab.

Boring Company product launch on Dec 18. More than a tunnel opening. Will include modded but fully road legal autonomous transport cars & ground to tunnel car elevators. — Elon Musk (@elonmusk) 7. Dezember 2018

Um diese Tempo vorzulegen, hat Musk allerdings offenbar eine ganze Reihe von Tricks angewandt, die aus politischer und buchhalterischer Sicht nicht unumstritten sind.

So bemängeln Kritiker, dass Musk bei seinem Vorzeigeprojekt im kalifornischen Hawthorne, durch geschickte Unterteilung der Tunnelstrecke Mitspracherechte der Bevölkerung umgangen hat. Und sich für sein Pilotprojekt speziell eine Gegend ausgesucht hat, in der er wegen der wenig wohlhabenden Bevölkerungsstruktur kaum juristischen Gegenwind zu erwarten hatte. Ein anderes Projekt in einem deutlich wohlhabenderen Stadtteil, der so genannte Sepulveda-Tunnel, war wegen Beschwerden aus der Bevölkerung gestoppt worden.

Zum anderen hat es Musk offenbar mit der Trennung von Assets aus seinen verschiedenen Unternehmen nicht so eng genommen, wie das "Wall Street Journal" berichtet. Nicht nur, dass der Probetunnel von Musks Boring Company zu einem anderen Unternehmen Musks, nämlich der Raumfahrtfirma SpaceX führt.

Dem Zeitungsbericht zufolge waren auch Beschäftigte von Space X, die eine von Space X angeschaffte Bohrmaschine nutzten, am Tunnelbau beteiligt - ohne dass der Verwaltungsrat des Raketenbauers dieser Unterstützung zugestimmt hätte.

Ein Vorgehen, dass offenbar einige SpaceX-Investoren durchaus kritisch sahen - da weitgehend Musk als klarer Mehrheitseigner der Boring Company von den Einnahmen aus dem Projekt profitieren sollte. Mitterweile soll die Leistung aber über eine 6-prozentige Beteiligung an der Boring Company abgegolten worden sein, schreibt das Blatt weiter.