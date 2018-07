Deutsche-Bank-Großaktionär HNA-Mitgründer Wang Jian stürzt von Mauer und stirbt

Der Mitgründer und Verwaltungsratschef des chinesischen HNA-Konzerns, Wang Jian, ist tot. Der 57-jährige sei nach einem Sturz in Frankreich am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte der hoch verschuldete Deutsche-Bank-Großaktionär HNA am Mittwoch mit.

Es sehe nach einem Unfall aus, erklärte die französische Polizei. Wang habe sich im südfranzösischen Bonnieux auf eine Mauer gestellt, damit seine Familie ein Foto von ihm machen könne. Er sei dann 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Todesursache solle eine Autopsie klären.

Wang galt als treibende Kraft hinter der 50 Milliarden Dollar schweren Einkaufstour, bei der HNA zum Großaktionär der Deutschen Bank aufstieg, milliardenschwere Übernahmen stemmte und sich an bekannten Konzernen wie den Hotelgruppen Hilton und NH Hotel beteiligte.

Auch der Flughafen Hahn im Hunsrück gehört seit vergangenem Jahr HNA. Mitgründer Chen Feng, der wie Wang den Titel Verwaltungsratschef führt, repräsentierte HNA in der Öffentlichkeit, während Wang sich um die Strategie und das Tagesgeschäft kümmerte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Zukunft bei HNA ungewiss

Mitarbeiter und Öffentlichkeit rätseln nun, wie es bei HNA weitergeht. "Das ist eine schockierende Nachricht", sagte ein Mitarbeiter in der Finanzabteilung von HNA. "Wir wissen nicht, welche Auswirkungen sein Tod auf den Kurs des Konzerns haben wird." Wang hielt ebenso wie Chen 15 Prozent an HNA.

Die Mehrheit an dem Konzern, der wegen seiner undurchsichtigen Eigentümerstruktur wiederholt für Kritik sorgte, besitzt mit 52 Prozent eine in New York ansässige Stiftung. Laut einem Dokument, das Reuters einsehen konnte, haben die Eigner versprochen, im Falle ihres Todes oder Ausscheidens aus dem Unternehmen, ihre HNA-Anteile an die Stiftung zu übertreten.

Geldnot: Anteil an Deutscher Bank auf 7,6 Prozent verringert

Viele der Beteiligungen hat der nach den Zukäufen in aller Welt hochverschuldete Konzern in den vergangenen Monaten losgeschlagen, um an flüssige Mittel zu kommen. Unter anderem versilberte HNA Anteile an NH und Hilton. Den Anteil an der Deutschen Bank verringerten die Chinesen kürzlich auf 7,6 Prozent.

In der Schweiz besitzt der Konzern das Bordverpflegungs-Unternehmens Gategroup und den Flugzeugabfertiger Swissport. Die geplanten Börsengänge der beiden Unternehmen, mit denen HNA Geld in die klammen Kasse bringen wollte, scheiterten vor einigen Monaten.

Wang hatte vor einigen Monaten in einer E-Mail an die Mitarbeiter eine "Verschwörung" gegen die Kommunistische Partei und Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping für die Probleme bei HNA verantwortlich gemacht. Zuletzt erhielt der Konzern Medienberichten zufolge Rückendeckung vom Staat. Bei einem Treffen mit der chinesischen Zentralbank seien Kreditgeber angewiesen worden, die Anleihen von HNA zu "unterstützen", hatten die Nachrichtenagentur "Bloomberg" und die "Financial Times" vergangenen Monat berichtet.

Neuer Kurs in Peking brachte HNA unter Druck

Dass HNA in eine brenzlige Lage geraten ist, hängt auch mit der neuen Politik Pekings zusammen. Jahrelang finanzierten Chinas Staatsbanken bereitwillig die Kauforgien chinesischer Konzerne im Ausland und pumpten immer neue Milliarden nach. Doch damit war plötzlich Schluss - auch aus Sorge vor Kapitalabflüssen.

Das obskure Finanzgeflecht von Chinas Ferieninsel Chen Feng ist einer der wichtigsten Männer im Aktionärskreis der Deutschen Bank. In den einschlägigen Milliardärslisten taucht der Absolvent von Lufthansa-Firmenakademie sowie den Management-Schulen Maastricht und Harvard nicht auf. Allerdings dürfte das Vermögen des 63-Jährigen beträchtlich sein, er hält 20 Prozent der Anteile an HNA ... ... ebenso wie sein Mitgründer und Chairman-Kollege Wang Jian, der im Juli 2018 in Frankreich tödlich verunglückte. Zuvor zeigte Wang Nerven, weil Zweifel an der finanziellen Solidität von HNA auftauchten. Den erst vor einem Jahr übernommenen knapp 10-prozentigen Anteil an der Deutschen Bank mussten die Chinesen schon wieder teilweise verpfänden und verkaufen. Wang Jian sprach im Aufsichtsrat von einer "Verschwörung gegen das Zentralkomitee". Die beiden Gründer sind Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas, doch wie viel Rückhalt sie wirklich in Peking genießen, ist unklar. Die Eignerstruktur des Konzerns ist undurchsichtig. Offiziell liegt - nach manchen Darstellungen - die Mehrheit der HNA-Anteile in der Hand von Stiftungen. Für den Chefposten der mit knapp 30 Prozent Anteil größten davon, der in New York ansässigen Hainan Cihang Charity Foundation, warben die Chinesen im Dezember 2017 Philipp Rösler an, den früheren FDP-Chef und Bundeswirtschaftsminister. Das könnte Misstrauen im Westen zerstreuen. Doch wer oder was HNA ist, vermag Rösler nicht zu sagen. Er äußert sich nur zu den wohltätigen Zwecken der Stiftung. Die HNA Group hat im Eiltempo etliche Unternehmen gekauft, die Firmenzentrale in Form eines sitzenden Buddhas verkörpert die Ambition ("Smartly accept the best. Conquer the future"). Nach eigenen Angaben versammelt das Konglomerat inzwischen Vermögenswerte von 130 Milliarden Euro, mehr als 400.000 Beschäftigte und 80 Milliarden Euro Umsatz (2016). Da ist die Deutsche Bank zwar prestigeträchtig, aber doch nur eine Erwerbung unter vielen. Die Interessen der Chinesen im Aufsichtsrat der Deutschen Bank vertreten soll Alexander Schütz, dessen österreichische Vermögensverwaltung C-Quadrat die Beteiligung der Chinesen hält. Gegen Schütz' Wahl hat Aktionär Karl-Walter Freitag eine Anfechtungsklage erhoben. HNA-Gründer Chen Feng ist nicht vom Bankfach. Den Grundstock seines Vermögens bildete die Fluggesellschaft Hainan Airlines, die der politisch bestens verdrahtete Sohn kommunistischer Funktionäre 1993 im Auftrag der Provinzregierung der südchinesischen Tropeninsel gründete. Zu den ersten Kapitalgebern des Flugabenteuers zählte der Investor George Soros. Hainan Airlines überlebte nicht nur zwei Restrukturierungen, sondern auch den Beschluss der chinesischen Führung, den Sektor auf drei große Linien (Air China, China Eastern, China Southern) zu konzentrieren - und wuchs gewaltig, was Chen Feng eine Ehrung um die Verdienste zum Aufbau des sozialistischen Kapitalismus nach der anderen einbrachte. Zweimal war er auch Delegierter des Volkskongresses. Nach wie vor ist die Luftfahrt das Zentrum der Investments. Zu den neuesten Zukäufen zählt der Flughafen Hahn im Hunsrück. Die bislang wichtigste deutsche Basis des Billigfliegers Ryanair war dem Land Rheinland-Pfalz ein Klotz am Bein. Im März 2017 übernahm die HNA Group, die in China bereits 13 Airports besitzt und neuerdings auch international als Betreiber auftritt, zum Beispiel in Rio de Janeiro. Im April 2017 erreichte HNA zudem an der Schweizer Börse einen Anteil von mehr als 15 Prozent an Dufry, dem Betreiber tausender Duty-Free-Läden - schon im Dezember musste der Konzern den Großteil davon an den Hedgefonds Elliott weiterreichen, um wieder an Bargeld zu kommen. In der Schweiz hatte HNA zuvor für 2,7 Milliarden Franken Swissport übernommen, den weltgrößten Anbieter für Bodenabfertigung und Luftfrachtservice. Dort wird nun über einen Börsengang nachgedacht. Allein 2016 hat HNA rund 30 Milliarden Euro für Übernahmen ausgegeben. Der größte Batzen ging für Flugzeugleasing drauf: Zuerst kauften die Chinesen für 2,5 Milliarden Dollar die irische Avolon Holdings, die dann für 10 Milliarden Dollar CIT Commercial Air übernahm. Damit ist HNA die Nummer drei der Branche. Der Wert der vielen Flugzeuge macht die Bilanz länger als die von Weltkonzernen wie Boeing oder Coca-Cola. Nebenbei hat Chen auch noch eine Reihe von Beteiligungen an kleineren Fluggesellschaften gekauft, darunter die brasilianische Azul ... ... oder Virgin Australia von dem britischen Milliardär Richard Branson. Hinzu kam auch für knapp zwei Milliarden Dollar die Schweizer Gategroup, die kurz darauf mit der Übernahme der französischen Servair das vorgegebene Ziel erreichte: "unbestrittener Weltmarktführer für Bordverpflegung" anstelle der Lufthansa Sky Chefs. In der Anfangszeit hatte Chen Feng noch persönlich an Bord seines einzigen Boeing-Fliegers serviert. Auch bei der Gategroup stehen die Zeichen auf schnellen Börsen-Exit - allerdings ermittelt die Staatsanwaltschaft Zürich wegen falscher Angaben. 6,5 Milliarden Dollar kostete eine Viertelbeteiligung an Hilton, die weitere Anteile an Hotelketten wie Carlson, Rezidor oder NH ergänzt. Auch der Hilton-Anteil wird nun zum Verkauf gestellt - ist aber nur noch ein Fünftel davon wert. Zum HNA-Reich gehören auch die Reisebuchungsfirma Tuniu, die chinesische Airbnb-Variante Zhubaijia und andere Tourismus-Unternehmen. Aber auch die Logistik hat es Chen angetan. Mit sechs Milliarden Dollar konnte er sich Ingram Micro leisten, den weltgrößten Distributeur von IT-Produkten. Nun kommt für eine Milliarde noch die Logistikfirma CWT mit Sitz in Singapur hinzu. In der Finanzbranche hat HNA sich bisher eher nur neunstellige Investments geleistet, wie die neuseeländische Leasingtochter der ANZ Bank. Die Übernahme der Londoner Börse ICE wurde von westlichen Behörden geprüft - aber von den chinesischen gestoppt. Prominent ist immerhin Anthony Scaramucci, der seine Hedgefondsfirma Skybridge Capital 2017 an HNA verkaufte, um (für zehn Tage) Berater von US-Präsident Donald Trump werden zu können. Skybridge ist für die Salt-Konferenz bekannt und will zur Investmentbank aufsteigen. Im Mai 2018 kehrte Scaramucci zu seiner Firma zurück, nachdem die US-Regierung den Verkauf wegen Sicherheitsbedenken blockiert hatte. Seine großzügige Kaufpolitik möglich machen auch die chinesischen Banken. Laut einem Anleiheprospekt von 2016 zahlt die hochverschuldete HNA Group nur minimale Zinsen, konnte günstiger Kredit aufnehmen als sogar die US-Regierung. Der Schuldendienst ist geringer als die Zinseinnahmen auf ihre Guthaben. Doch das ist vorbei, inzwischen fordern die Gläubiger hohe Aufschläge von HNA. Ausgerechnet die UBS-Bank, die den Einstieg bei der Deutschen Bank einfädelte, warnt: HNA könne ein Großrisiko für Chinas Finanzsystem darstellen. Die Schulden sind auf 598 Milliarden Yuan (77 Milliarden Euro) gestiegen.

Die Regierung will nun, dass sich die heimischen Firmen bei Übernahmen im Ausland auf Hochtechnologie konzentrieren, womit die industrielle Modernisierung des Landes vorangetrieben wird. Konzernen wie HNA, die sich in erster Linie für Immobilien und Finanzbeteiligungen interessieren, wird dagegen rigoros der Geldhahn abgedreht.

Neben HNA sind so zuletzt auch der Immobiliengigant Wanda und der Versicherungskonzern Anbang in schwierige Fahrwasser geraten.

