Ist die Digitalisierung ein Tsunami, der Millionen Jobs vernichtet? Nein, sagt der langjährige Fraunhofer-Präsident Hans-Jörg Bullinger. Die weltweite Vernetzung mache unsere Arbeit gesünder, reduziere Stress und beschere vielen Menschen ein besseres Leben. Allerdings nicht allen. Ein Gespräch über die Zukunft der Arbeitswelt.

mm.de: Herr Professor Bullinger, die industrielle Produktion wird immer vernetzter, intelligente Roboter halten Einzug. Was bedeutet das für die Arbeit der Zukunft?

Bullinger: Wir werden einen großen Automatisierungsschub erleben, vor allem bei Produktionslinien mit großen Stückzahlen. Bei Unternehmen, die eine hohe Vielfalt an Produktvarianten herstellen, wird es in den nächsten Jahren eher auf eine größere Spezialisierung hinauslaufen. Klar ist schon jetzt, dass wir in beiden Bereichen höher qualifizierte Menschen brauchen werden - und zwar mehr als wir derzeit haben.

mm.de: Gleichzeitig ersetzen intelligente Maschinen immer mehr Fachkräfte. Ist die Digitalisierung für die Beschäftigten eher Chance oder eher Risiko?

Bullinger: Es ist ja nicht so, dass wir die Wahl hätten. Diese Entwicklung kommt. Und wo es Chancen gibt, gibt es immer auch Risiken. Für Menschen, die bisher eher einfache Tätigkeiten in einer Fabrik ausführen, wird es natürlich eng. Diese Art von Arbeit wird verschwinden. Bei spezialisierten Tätigkeiten werden die Roboter eher der Unterstützung der Menschen dienen und deren Arbeit leichter machen. Unter dem Strich glaube ich, dass die Chancen überwiegen.

mm.de: Wie kann man sich diese Zusammenarbeit von Mensch und Maschine vorstellen?

Bullinger: Es geht nicht in erster Linie darum, dass Roboter Menschen im Produktionsprozess ersetzen. Das Kernthema heißt Vernetzung. Das Zusammenführen von Produktionsdaten, Planungsdaten, Kundendaten - da liegen die enormen Effizienzvorteile. Wenn bekannt ist, wann welcher Auftrag fertig sein muss und wie die Maschinen belegt sind, dann können die Mitarbeiter zum Beispiel untereinander ausmachen, wer den Job übernimmt und wer an einem sonnigen Tag vielleicht früher gehen kann. Die Digitalisierung erlaubt es, den Menschen mehr Freiheiten zu geben bei der Einteilung ihrer Arbeit.

mm.de: Steht am Ende dieser Entwicklung die menschenleere Fabrik?

Bullinger: Diese Möglichkeit sehe ich, aber das wird noch ewig lang dauern, bis das in der Breite der Industrie so kommen wird. In diesem Stadium werden natürlich Industriearbeitsplätze verlorengehen, ganz klar. Gleichzeitig werden neue Arbeitsplätze bei der Herstellung von Automatisierungstechnik entstehen. Dummerweise wird man das nicht mit den Menschen machen können, die man in der Fabrik freisetzt. Und genau das wird das gesellschaftliche Dilemma der kommenden Jahrzehnte sein. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es aber vor allem um die Spezialisierung gehen, in denen digitale Technik und Vernetzung die Menschen unterstützt.

mm.de: Wie sollten sich Unternehmen und Mitarbeiter auf diese Entwicklung vorbereiten?

Bullinger: Ich sage immer, es gibt drei wesentliche Aufgaben: 1. Qualifizierung, 2. Qualifizierung, 3. Qualifizierung. Dort, wo heute gutes Facharbeiterwissen gefragt ist, brauchen wir in Zukunft Ingenieurqualifikationen - und zwar praxisorientiert. Es wird sehr viel Systemwissen erforderlich sein, ein Mix aus Elektronik-, Mechanik- und Informatikwissen. Da müssen noch viele Pläne an den Berufsschulen und in der Ingenieursausbildung umgeschrieben werden, damit wir auf diese Entwicklung richtig vorbereitet sind. Und wir werden für die Produktion derselben Stückzahlen weniger Menschen brauchen.

mm.de: Nun besteht die Wirtschaft ja nicht nur aus Industriearbeitsplätzen. Wie wird die Digitalisierung die übrigen Bereiche verändern?

Bullinger: Die Anforderungen an das Verständnis von Mathematik und Informatik werden auch in anderen Berufen steigen. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass überall dort, wo Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen, Emotion oder Kreativität gefragt sind, der Mensch gegenüber der Technik auch in Zukunft klar im Vorteil ist. Ärzte, Architekten oder Schriftsteller lassen sich kaum durch Computer ersetzen. Überall dort, wo es darum geht, große Datenbestände auszuwerten, vorhandene Informationen zusammenzuführen und daraus neue Schlüsse zu ziehen, ist die Industrie 4.0 allerdings deutlich überlegen. Um die Kreditwürdigkeit eines Kunden zu beurteilen, braucht man keinen Bankkaufmann.

