Taumelnde Korea-Reedereien - Hanjin-Aktie haussiert Maersk angeblich an Hanjin und Hyundai interessiert

Zur Großbildansicht DPA Maersk-Container-Riese im Hafen von Singapur: Die Dänen könnten sich durch einen Einstieg bei Hanjin und Hyundai insbesondere auf der trans-pazifischen Route verstärken, sagen Experten

Neue Spekulationen um die Zukunft der weltweiten Handelsschifffahrt: Nach Angaben der Investmentbank Jefferies International könnte die dänische Reederei A.P. Moeller-Maersk, weltweit die Nummer eins der Branche, die taumelnden koreanischen Gesellschaften Hanjin Shipping sowie Hyundai Merchant Marine übernehmen.

Die beiden koreanischen Firmen seien auf der Suche nach einem starken Partner, sagte laut Nachrichtenagentur Bloomberg David Kerstens, Transport-Analyst bei Jefferies in London. Maersk sei womöglich der einzige Rivale mit der erforderlichen Finanzkraft für eine solche Transaktion.

Die Aktien von Hanjin Shipping stiegen nach Bekanntwerden der Spekulation um zeitweise mehr als 20 Prozent. Die siebtgrößte Reederei der Welt hatte vorigen Monat Insolvenz angemeldet. Auch Hyundai Merchant Marine befindet sich in Schieflage und versucht gerade, seine Schulden neu zu strukturieren. Die Aktien des Unternehmens lagen zuletzt leicht im Minus, nachdem sie zu Handelsbeginn am Dienstag ebenfalls zugelegt hatten.

Aktien von Maersk notierten in Kopenhagen zuletzt 0,7 Prozent im Minus. "Als Marktführer wird Maersk definitiv an der Konsolidierung der Branche mitwirken", sagte Kersten. "Das müssen sie."

Starke Position für Maersk

Zudem würde ein solcher Deal offenbar in die Pläne des Unternehmens passen: Um dem Markt weitere Überkapazitäten zu ersparen, hatten die Dänen erst in diesem Monat ihre Strategie geändert. Anstatt neue Schiffe zu bauen, will das Unternehmen nun durch Akquisitionen wachsen. Zudem will sich Maersk aufspalten und das Ölgeschäft als eigene Einheit neben der Schifffahrt- und Logistiksparte führen.

Allerdings seien die Möglichkeiten für Übernahmen an der Spitze des weltweiten Reedereigeschäfts begrenzt, so Jefferies-Experte Kersten. Denn die meisten großen Reedereien befänden sich bereits in Allianzen oder würden durch Familien oder Staaten kontrolliert.

Bei den Reedereien Koreas dagegen lockt die Notsituation, die Maersk zu einer starken Verhandlungsposition verhelfen könnte. Hanjin beispielsweise hat bereits begonnen, Schiffe zu verkaufen.

