Ifo-Index auf 30-Monats-Hoch "Aufschwung in Deutschland gewinnt Fahrt"

Zur Großbildansicht DPA Altmarkt-Galerie in Dresden: Nicht nur der Konsum brummt - auch die Industrie ist zuversichtlich

Die Stimmung deutscher Firmenchefs hat sich überraschend verbessert und ist so gut wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober um einen Zähler auf 110,5 Punkte, wie die Münchner Forscher am Dienstag zu ihrer Umfrage unter rund 7000 Managern mitteilten. Ökonomen hingegen hatten nur mit einer Stagnation gerechnet. "Der Aufschwung in Deutschland gewinnt an Fahrt", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten sowohl ihre Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate günstiger als zuletzt.

Vor allem die Industrie blickt wieder optimistischer nach vorne. "Die Erwartungen stiegen auf den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahren", erklärte das Ifo-Institut. Investitionsgüter wie Maschinen und Anlagen seien gefragt. Während das Geschäftsklima im Großhandel nachließ, stagnierte es im Einzelhandel. Zum siebten Mal in Folge hellte sich die Stimmung am Bau auf. "Das Bauhauptgewerbe eilt weiterhin von Rekord zu Rekord." Insgesamt sei die Lage am Jobmarkt vielversprechend, sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe zu Reuters. "Es wird eingestellt ohne Ende."

"Es sieht nach einem guten Jahresendspurt aus"

Fachleute reagierten positiv auf die überraschend guten Daten. "Die deutsche Konjunktur läuft wieder deutlich stärker", sagte Analystin Ulrike Kastens vom Bankhaus Sal. Oppenheim. Dies liege vor allem an der Belebung in der Industrie. "Es sieht nach einem guten Jahresendspurt aus." Auch Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank aus Liechtenstein gibt sich optimistisch: "Die deutsche Wirtschaft hält auch über den Jahreswechsel hinaus Kurs." Es gebe Anlass zur Hoffnung, dass die Exporte wieder anziehen. An der Börse weitete der Dax Börsen-Chart zeigen nach der Veröffentlichung der Daten seine Gewinne aus und stieg auf ein neues Jahreshoch von 10.827 Punkten.

Die deutsche Wirtschaft hatte zu Jahresanfang um 0,7 Prozent zugelegt und im Frühjahr um 0,4 Prozent. Im abgelaufenen dritten Quartal dürfte sich das Wachstum laut Bundesbank allerdings etwas verlangsamt haben.

la/reuters

Alle Artikel und Hintergründe zu Konjunktur

Handel

Mehr manager magazin Zur Startseite