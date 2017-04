Uni muss wohl doch nicht schließen Streit um Soros-Uni - Ungarns Regierung rudert zurück

Zur Großbildansicht AFP Massenproteste in Ungarn: Ungarns Regierungschef Orban (im Bild mit Putin) würde die von George Soros finanzierte Universität CEU am liebsten schließen - doch daraus wird wohl nichts

Unter wachsendem internationalen Druck sucht Ungarns rechts-konservative Regierung nach einem Ausweg, um die US-finanzierte Central European University (CEU) in Budapest im Sinne eines neuen Gesetzes doch nicht schließen zu müssen.

"Es gibt mehrere Optionen, dass die CEU in einer anderen Form als der bisherigen, unter Einhaltung der Bestimmungen weiter in Ungarn tätig bleibt", sagte der fürs Bildungswesen zuständige Staatssekretär Laszlo Palkovics am Donnerstag im staatlichen Rundfunk.

Eine dieser Möglichkeiten bestünde im Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen der amerikanischen CEU und einer in Ungarn akkreditierten Hochschuleinrichtung.

Tatsächlich besteht die CEU rein juristisch aus einer in den USA akkreditierten Einheit, die dort keinen eigenen Lehrbetrieb unterhält, aber amerikanische Diplome vergibt, und der in Ungarn akkreditierten Közep-europai Egyetem (Zentraleuropäische Universität).

Das in der Vorwoche im Eilverfahren durchs Parlament gepeitschte Gesetz sollte aber in seiner ursprünglichen Intention gerade diese Konstruktion unmöglich machen. Die damit drohende Schließung der CEU hatte weltweite Proteste ausgelöst. Insbesondere hatte sich die US-Regierung voll hinter die Budapester Top-Universität gestellt.

