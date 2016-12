Börsenrally, Schulden, Inflation Nebenwirkungen der Geldflut - was Sie zur EZB-Kauforgie wissen müssen

Zur Großbildansicht Oliver Burston/Getty Images Noch mehr billiges Geld: Die EZB hat ihr Kaufprogramm auf 2,2 Billionen Euro erhöht

Was hat die EZB entschieden?

Die Notenbank verlängert ihr milliardenschweres Kaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen ("Quantitative Easing"/QE) bis mindestens Ende 2017. Zugleich verringert sie allerdings ab März das Volumen von 80 Milliarden Euro monatlich auf dann 60 Milliarden Euro. Damit wächst zwar die Hoffnung, dass die Währungshüter allmählich ihre umstrittene Geldflut eindämmen. Jedoch behält sich die Notenbank die Option vor, das Volumen auch wieder zu erhöhen, sollte das Inflationsziel nicht erreicht werden. Ein "Einstieg in den Ausstieg" sieht anders aus - Geld bleibt noch lange billig.

Hat die EZB nicht schon (zu) viel billiges Geld in den Markt gepumpt?

In der Tat. Seit Draghis Amtsantritt im November 2011 sank der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Zentralbankgeld besorgen können, kontinuierlich. Seit diesem März liegt er auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken bekommen EZB-Geld also zum Nulltarif. Zudem kauft die Notenbank seit März 2015 Staatsanleihen und andere Wertpapiere in gigantischem Umfang: Erst in diesem März wurde das Programm verlängert, aufgestockt und auf Unternehmenspapiere ausgeweitet. Nach bisherigen Plänen hatte das Programm ein Volumen von 1,74 Billionen Euro. Jetzt wird es auf 2,28 Billionen ausgeweitet. Die Gefahr, dass am Aktien- und Immobilienmarkt durch das billige Geld weitere Blasen entstehen, wächst.

