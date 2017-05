Bundesliga und Premier League im Vergleich Diese Investoren drängen in die Bundesliga

Zur Großbildansicht imago/MIS Vorreiter Premier League, Bundesliga zieht nach: "Frühzeitig für die Zeit nach 50+1 positionieren"

Die Bundesliga gerät angesichts der wachsenden Finanzkraft der Premier League unter Zugzwang, sich künftig für ausländische Geldgeber öffnen zu müssen. Doch was lässt sich für die Bundesliga von den Erfahrungen und Fehlern englischer Clubs ableiten? Und welche Perspektiven bieten sich Investoren in der Bundesliga?

Zuletzt also Fosun. Ende März war bekannt geworden, dass sich der chinesische Mischkonzern bei gleich sechs Bundesligisten nach einem Einstieg erkundigt hatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein ausländischer Investor für einen Bundesliga-Club interessiert. Ein Teil der Vereine hat im konkreten Fall zwar bereits abgewinkt. Wie die Gespräche von SPONSORs mit einigen Bundesliga-Managern aber zeigen, wächst hierzulande die Zahl der Clubs, die sich über einen Investoreneinstieg durchaus konkrete Gedanken machen.

Spätestens seitdem klar ist, dass die Premier League durch ihren TV-Vertrag von 2016 bis 2019 umgerechnet rund 9,5 Milliarden Euro aus dem In- und Ausland einnimmt - mehr als das Doppelte der Bundesliga -, versuchen die deutschen Clubs, über andere Erlösquellen die riesige wirtschaftliche Lücke zur Premier League zu verkleinern.

Weil die Auslastung im Ticketing und auf Werbebanden in Deutschland so hoch ist wie nirgendwo in Europa, erschließen die deutschen Clubs vor allem neue Erlösquellen im Ausland und im Digitalbereich. Außerdem wollen sie sich vermehrt gegenüber externen Kapitalgebern öffnen.

Lernen von England

Die deutschen Clubs gehen damit einen Weg, den andere Ligen bereits vor Jahren beschritten haben.

Allen voran auch hier die Premier League: In keiner anderen Top-Fußballliga Europas wimmelt es so von Investoren. Die Investorenflut der vergangenen Jahre hat den englischen Clubs zusätzliche Millionen in die Kassen gespült. Nicht in allen Bereichen war dies förderlich für die Liga. Fußballliebhaber, Anhänger und Experten klagen gleichermaßen über überhöhte Spielergehälter, den hohen Anteil ausländischer Spieler und die zugleich vernachlässigte Jugendarbeit sowie eine Erosion der Fankultur, verschuldete Clubs und eine große Abhängigkeit von einzelnen Eignern. Die Premier League ist an vielen Stellen zu einer "Spielwiese" ausländischer Investoren verkommen.

Die deutsche Liga kann auch deshalb in vielen Bereichen gegenüber der Premier League punkten (siehe Vergleich).

Vergleich Eckdaten: Premier League vs. Bundesliga1 Premier League Bundesliga Gesamtumsatz Liga (in Mrd. Euro) 4,4 2,4 Durchschnittlicher Umsatz pro Club (in Mio. Euro) 220 133 Anzahl Clubs in Europas Top 20 (nach Umsatz) 8 3 Umsatzwachstum seit 2008/09 (in Prozent) 99 56 Umsatz-Anteil TV (in Prozent) 53 31 Umsatz-Anteil Sponsoring (in Prozent) 29 28 Umsatz-Anteil Spielbetrieb (in Prozent) 17 22 Anteil Spielergehälter am Umsatz (in Prozent) 61 52 Kaderwert der Liga (in Mrd. Euro) 4,4 2,4 Durchschnittsalter des Kaders (in Jahren) 27 25 Anteil Spieler aus der eigenen Jugend (in Prozent) 10 13 Anteil ausländischer Spieler (in Prozent) 69 49 Anteil ausländischer Clubbesitzer (in Prozent) 75 0 Zuschauerschnitt 36.163 42.685 Stadionauslastung (in Prozent) 96 90 Durchschnittlicher Ticketpreis (in Euro) 74 32 Günstigste Dauerkarte (in Euro) 654 130 Anzahl Clubs 20 18 Platz FIFA-Ranking (Nationalteams) 13 3 Platz UEFA-Ranking (Ligen) 3 2 Nominales BIP Länder (pro Kopf in Euro) 37.760 39.547 1Die Angaben zum Umsatz beziehen sich auf die Saison 2014/15, alle übrigen Angaben zu Ligen und Clubs auf die Saison 2015/16

Quellen: SPONSORs, Deloitte, DFL , Statista, UEFA

Und mit Blick auf England gibt es mit Sicherheit einige Aspekte - auch Fehler -, von denen die deutschen Clubs bei der Auswahl und beim Abschluss mit einem Investor lernen können.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist beispielsweise dringend von einem in einer finanziellen Drucksituation erzwungenen Investoreneinstieg abzuraten. Ein solcher sorgt nicht nur dafür, dass Anteile unter Wert veräußert werden, sondern belastet die Partnerschaft oft über die gesamte Laufzeit hinweg.

Das Negativbeispiel schlechthin aus England ist hier sicherlich der Einstieg des US-Finanzinvestors Glazer bei Manchester United Börsen-Chart zeigen. Er übernahm 2005 die "Red Devils" für etwa eine Milliarde Euro. Für die Finanzierung nahm Glazer Kredite auf, die Verbindlichkeiten wälzte er wiederum auf den Club ab. Mittlerweile gilt ManUnited mit einem Wert von über drei Milliarden US-Dollar als einer der wertvollsten Fußballclubs der Welt. Bei den Fans kam die Strategie allerdings nie gut an.

Auch die kulturellen Unterschiede zwischen Club und Investor sollten stets berücksichtigt werden. Unstimmigkeiten werden hier etwa regelmäßig bei Manchester City offensichtlich, wo der steinreiche Scheich Mansour aus dem Club der einfachen Leute ein teures Hobby machte, das in erster Linie sein Emirat Abu Dhabi auf der ganzen Welt glänzen lassen soll. Diese Zielvorgabe lässt wenig Raum für Diskussionen über Fußballkultur und Tradition.

Proteste in der Fanszene sorgen beim Scheich für Unverständnis.

Gerade an einer unzureichenden Berücksichtigung der Faninteressen entzündet sich oft der Unmut. Die Anhänger müssen bei einem Investoreneinstieg unbedingt frühzeitig kommunikativ eingebunden werden, um negative öffentliche Debatten zu vermeiden. Als ein Vorreiter in der Premier League bei der Mitbestimmung seiner Fans gilt Swansea City. Der sogenannte "Supporter Trust", die Fan-Genossenschaft, hält bei den Walisern 21 Prozent der Clubanteile.

Die Fans haben die Möglichkeit, sich direkt an dem Club zu beteiligen und sogar einen Sitz im Aufsichtsrat zu besetzen. Veränderungen in der Investorenstruktur werden immer gemeinsam getragen.

Auch durch eine klare Strategie und Vision, die ein Club vorab in Zusammenarbeit mit seinem Investor entwickelt, können die langfristigen Perspektiven und Synergien von Anfang an definiert werden. Der Investor kann möglicherweise dazu beitragen, das Management und die Strukturen zu professionalisieren, und auch Schwerpunkte wie etwa die Nachwuchsförderung setzen. In der Premier League gelten Arsenal London und sein Investor Stan Kroenke in dieser Hinsicht als vorbildlich.

