Milliardengeschäft Fußball: 2020 will die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Bundesliga-Medienrechte für den nächsten Vierjahreszyklus neu vergeben. Das Fachmagazin SPONSORS beantwortet die wichtigsten Fragen zum großen Pitch.

Mit 2000 PowerPoint-Bildern und insgesamt 20 Gigabyte Daten hatte sich Sky Deutschland auf die letzte Ausschreibung der nationalen Bundesliga-Medienrechte vorbereitet. Mit Erfolg: Der Pay-TV-Sender sicherte sich damals den Großteil der Live- Rechte. Die Vorbereitung erfolgte dabei in einem separaten "War Room", in dem auch ein Schild mit dem lateinischen Spruch "Amat Victoria Curam" hing. Zu Deutsch: Der Sieg liebt die Vorbereitung.

Anfang Februar meldete die Deutsche Fußball Liga (DFL) dann den 14. Umsatzrekord in Folge. Die Umsätze in der Fußball-Bundesliga haben sich seit 2010 verdoppelt - auch dank der stark gestiegenen TV-Gelder. 2020 sollen die TV-Rechte neu vergeben werden, die Vorbereitungen laufen bereits: Wer die Ausschreibung der Rechte ab der Saison 2021 bis 2024 gewinnen wird, ist noch offen. (Einen Überblick über die aktuellen Rechte-Inhaber finden Sie hier)

Worum geht es?

Bei der Medienrechteausschreibung der Fußballbundesliga geht es um nicht weniger als den werthaltigsten Vertrag im deutschsprachigen Sportbusiness - und um die Frage, wie sich der Marktwert der Bundesliga hierzulande in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Derzeit erzielt die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit dem Verkauf der nationalen Medienrechte im Schnitt 1,16 Milliarden Euro pro Jahr, im Rechtezyklus 2017/18 bis 2020/21 also insgesamt 4,64 Milliarden Euro.

Mehr Infos zu SPONSORs Heft Februar 2019

Die nationalen Medienerlöse sind für die meisten der 36 Erst- und Zweitligisten die größte Einnahmequelle und damit von zentraler Bedeutung für den Geschäftsbetrieb, gerade für die Clubs im mittleren und unteren Bereich der Umsatztabelle.

Konkret machen die Medienerlöse durchschnittlich gut 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus - inklusive der Gelder aus internationalen Wettbewerben. Die Frage, inwiefern - und wenn ja, in welchem Umfang - im kommenden Zyklus eine Steigerung der nationalen Medienerlöse zu erzielen ist, ist damit von höchster Relevanz für die Bundesliga.

Gut wäre es, mindestens eine Steigerung von 17 Prozent zu erzielen. Damit wäre sichergestellt, dass die Clubs in der Saison 2021/22, also dem ersten Jahr des neuen Zyklus, genauso viel Geld bekommen wie in der Saison 2020/21, also dem letzten Jahr im alten Zyklus. Schließlich erhöhen sich die Ausschüttungen innerhalb der vier Jahre von Saison zu Saison. Und in der Saison 2021/22 sollen planmäßig gut 1,3 Milliarden Euro ausgeschüttet werden.

In der Vergangenheit konnten sogar weit größere Steigerungen erzielt werden. So entspricht der Gesamtbetrag von 4,64 Milliarden Euro im aktuellen Zyklus einem Wachstum von etwa 85 Prozent im Vergleich zum vorherigen. Seit der Saison 2005/06 beträgt die Steigerung sogar insgesamt 287 Prozent.

Was macht die Konkurrenz?

Orientiert man sich an den ausländischen Konkurrenzligen, stößt man allerdings auf deutlich anderer Zahlen. So wurden den jüngst abgeschlossenen nationalen Medienverträgen anderer europäischer Fußballligen - wenn überhaupt - nur sehr geringe Wachstumszahlen erzielt. So erlöst die italienische Serie A im aktuellen Dreijahreszyklus (2018/19 bis 2020/21) im Schnitt pro Jahr 1,07 Milliarden Euro, was einem Plus von 14 Prozent gegenüber der vorherigen Vertragsperiode entspricht. Der spanischen La Liga gelang bei ihrem jüngsten Abschluss ein Plus von 15 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro pro Jahr (2019/20 bis 2021/22). Und die englische Premier League (2019/20 bis 2021/22) musste sogar einen Rückgang von zehn Prozent verzeichnen, erlöst aber immer noch 1,72 Milliarden Euro pro Jahr.

Allein die französische Ligue 1 (2020/21 bis 2022/23) konnte zuletzt ein signifikantes Wachstum (+59 Prozent) auf 1,15 Milliarden Euro erreichen.

Doch was bedeuten diese Vergleichswerte für die Bundesliga? Zunächst einmal ist es für die Bundesligisten eine gute Nachricht, dass die sportlichen Konkurrenten in den internationalen Wettbewerben - mit Ausnahme der Ligue 1 - von ihren Medienpartnern künftig keine oder nur niedrige Erlössteigerungen erhalten. Schließlich sind die Clubs dieser Ligen damit perspektivisch finanziell nicht deutlich besser ausgestattet als aktuell. Das sollte den deutschen Clubs im Konkurrenzkampf um begehrte Spieler helfen.

Allerdings sind diese Zahlen eher als Indiz zu sehen, die wirkliche Aussagekraft für die Bundesliga dürfte gering sein. Schließlich spiegeln die nationalen Medienverträge doch zumeist stark die Situation auf dem inländischen Medienmarkt beziehungsweise die aktuellen und perspektivischen Refinanzierungspotenziale der Medien in einem Land wider. Und diese unterscheiden sich von Land zu Land deutlich.

In Großbritannien beispielsweise hat die Premier League einst stark von einem Wettbieten zwischen der BT Group und Sky profitiert. Mittlerweile haben allerdings beide Unternehmen ein Abkommen geschlossen, im Rahmen dessen sie das Angebot des jeweils anderen auf der eigenen Plattform verbreiten. Das hat dazu geführt, dass der Konkurrenzkampf bei der vergangenen Premier-League-Ausschreibung weniger stark ausgeprägt war.