Wirksam führen Fünf Schritte für eine bessere persönliche Performance

Zur Großbildansicht SAP SAP-Chef Bill McDermott: "Ich glaube, die amerikanische Geschäftswelt braucht weniger Show - vielleicht braucht die deutsche aber ein bisschen mehr."

Gehören Sie auch zu denjenigen, die glauben, reden kann ja irgendwie jeder? Dass es reicht, zu informieren, die rechte Wahrheit zu haben und die Zahl der Erbsen zu wissen? Dann fragen Sie sich, warum ein Redner Sie mitreißt, ein anderer aber nicht. Schalten Sie in den Executive Modus. Und lesen Sie diesen Text.

Stefan Wachtel Etienne Fuchs "Executive Modus" bei Hanser. Außerdem ist der promovierte Sprechwissenschaftler gefragter TV-Experte, u.a. bei Bundestagswahlen.

"Executive Modus" bei Hanser. Außerdem ist der promovierte Sprechwissenschaftler gefragter TV-Experte, u.a. bei Bundestagswahlen. www.expertexecutive.de

In den Chefetagen werden die Aktentaschen dünner, das weiß man. Aber auch die Auftritte werden anders, wenn man eine Führungsposition innehat - und zwar grundsätzlich. Man könnte sagen, der Modus ändert sich. Reden und Antworten werden politischer, heikler, oft auch nur allgemeiner. Wer den Schritt an die Spitze geht, braucht einen anderen Mindset. Und andere Fähigkeiten als im Expertenmodus, in dem er vorher war. Den muss man für nämlich verlassen, wenn man Führungswirkung erzielen will.

Eine Rede von Martin Luther King? Von Helmut Schmidt oder Franz-Josef Strauß? Wir können uns fragen, wie jemand spricht und auftritt, der als Redner eine solche Ausnahmewirkung erreicht. Es geht nicht darum, Informationen zu transportieren. Es geht um eine grundsätzlich andere Art des Auftretens. Das ist mit Talent oder Charisma allein nicht zu erklären - und auch nicht zu schaffen. Wir alle kennen die verbreiteten Klischees: Er kann es oder er kann es nicht. Entweder eine Idee fliegt oder sie fliegt nicht. Klingt schön, ist aber falsch. Nichts auf der Welt fliegt einfach so los. Sie müssen ihm Flughöhe verpassen. Sie müssen wirken. Und Sie müssen Wirkung wollen.

Raus aus der mündlichen Prüfung

Der Alltag einer Führungskraft ist wie jeden Tag mündliche Prüfung. Jeder Auftritt eine neue Aufgabe. Sie sollen etwas darlegen, Informationen geben, etwas erläutern oder begründen. Wie in der Schule. Wir kennen die Ankündigung: "Frau X wird Ihnen jetzt Einzelheiten erläutern." Und wenn wir dann zu reden beginnen, kommt die Aufgabe wieder zum Vorschein, ganz authentisch kommt nur aus uns heraus, was in uns reingetan wurde.

Wir wollen nämlich unbedingt die mündliche Prüfung bestehen. Und das klingt dann so: "Ich bin gebeten worden, Ihnen zu erläutern ..." Oder so: "Ich darf Sie hier alle recht herzlich zu unserer Sitzung begrüßen." Wir machen uns klein. Die Wirkung ist durchschnittlich bis verheerend. Sie spüren: Sie sind im falschen Film. Sie sind nicht im Wirkungsmodus.

Persönliche Wirkung entsteht unter anderem durch die Art, auf die Dinge zu schauen und auf die richtige Weise drüber zu reden. Herzen und Seelen ansprechen oder, um es pointiert zu sagen, manchmal auch Stimmung zu machen. In Managerverträgen steht: wirksam führen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob es einem als Typ liegt oder eher nicht so. Und abhängig davon, wie schwer es einem fällt.

Menschen durch Auftritt und Eindruck überzeugen

Es geht darum, Menschen durch Auftritt und Eindruck zu überzeugen. Sie ahnen: Das hat etwas mit Rhetorik zu tun. Allein bei dem Begriff schrecken bereits viele zurück, wollen nichts damit zu tun haben. Schließlich stand davon auch nichts in der Stellenbeschreibung. Da stand aber auch nicht, dass nur "Fachliches" gefragt ist. Sie sollten deshalb wie alle eher "deutschen" Manager lernen, was die angelsächsischen Kollegen schon in der Schule gelernt haben. Bill McDermott, aus Amerika stammender CEO von SAP, drückte es gegenüber deutschen Executives einmal so aus: "Ich glaube, die amerikanische Geschäftswelt braucht weniger Show - vielleicht braucht die deutsche aber ein bisschen mehr."

Wir müssen uns klar machen, dass wir am Ende anhand von Äußerlichkeiten beurteilt werden. Wirkung besteht aus Eindrücken, deren Grundlage leider nicht irgendeine Einstellung sein kann, sondern nur das Handeln, das wahrgenommen wird.

Sparen Sie sich die Ausreden

Reden Sie sich also niemals damit heraus, dass Sie kein rhetorisches Naturtalent seien. Genauso gut könnten Sie sagen, dass Sie für Führung unterqualifiziert sind. Dann hätten Sie den Vertrag nicht unterschreiben dürfen. Wenn Sie ein Talent für öffentliche Auftritte haben - herzlichen Glückwunsch! Wenn nicht: Macht nichts. Wirkung kann man lernen.

Das gilt auch und gerade für Menschen, die aus einem zahlenlastigen Umfeld kommen. Finanzvorstände beispielsweise sind selten von vornherein gute Redner. Aber schauen Sie mal, wie viele Finanzvorstände in den vergangenen Jahren CEO geworden sind. Das Wirkungsniveau der Number Crunchers ist gestiegen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Fünf Schritte für eine bessere persönliche Performance

Fünf Schritte für eine bessere persönliche Performance 2. Teil: Keine gute Führung ohne guten Auftritt

Nachrichtenticker