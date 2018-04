Formel 1: Jahr eins nach Ecclestone

Ein Jahr nach dem Ende der Legende Formel 1 nach Ecclestone - was Liberty besser macht

Liberty Media kam nach der Übernahme der Formel 1 zur Saison 2017 als großer Hoffnungsträger in die "Königsklasse" des Motorsports. Die US-Amerikaner konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllen - das ist jedoch nicht nur ihre Schuld. Ein Fazit nach der ersten Saison der neuen Formel 1.

Es ist das erste Jahr nach der Ära Bernie Ecclestone - und schon steht ein Umsatzrückgang für den neuen Inhaber Liberty Media zu Buche. Wie Liberty seinen Shareholdern mitteilen musste, sank der Umsatz 2017 um ein Prozent im Vergleich zu 2016. Bei einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem Rückgang um 18 Millionen US-Dollar im Jahr 2017.

Eine Ursache für den Rückgang dürfte das Abspringen der Großsponsoren Allianz und UBS sein, eine andere der Ausfall des deutschen Grand Prix 2017 auf dem Hockenheimring.

Auch insgesamt bahnt sich für das Geschäftsjahr 2017 ein Verlust an. Nach den ersten neun Monaten betrug das Minus umgerechnet rund 160 Millionen US-Dollar. Im Referenzzeitraum 2016 konnte die Formel 1 noch einen Gewinn von rund 289 Millionen US-Dollar ausweisen.

Neben den gesunkenen Einnahmen gibt es weitere Gründe für die roten Zahlen: Das US-Unternehmen Liberty, das die Formula One Group mit Chase Carey an der Spitze seit einem Jahr führt, hat nämlich auch deutlich mehr ausgegeben als ihr Vorgänger Bernie Ecclestone. Der ehemalige Formel- 1-Macher galt während seines jahrzehntelangen Wirkens an der Spitze der "Königsklasse" doch eher als Sparfuchs - bei gleichzeitig perfektionierter Umsatzmaximierung.

Timberlake, Grid Kids, eSport

Liberty Media ist willens, zu investieren und Veränderungen für die Rennserie herbeizuführen. Insbesondere in der Vermarktung ist das der Fall. Fünf Beispiele:

1. Oktober 2017, Grand Prix in Austin/Texas: Um den Fans ein attraktives Rahmenprogramm zu bieten, hat Liberty Media ein Konzert des US-Popstars Justin Timberlake an der Rennstrecke ins Rahmenprogramm eingebaut.

Dafür begann das Qualifying in Texas zwei Stunden später als üblich. Die Uhrzeiten und Abläufe der Motorsport- "Königsklasse" waren bisher in Stein gemeißelt.

Das Qualifying in Austin startete somit erst um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Vor Ort war es aber offenbar ein Erfolg: Der Veranstalter meldete ein Plus von 20.000 Besuchern am Samstag.

2. Ende November 2017 präsentierten die neuen Chefs der Formel 1 zudem ein neues Logo, mit dem sie die Vermarktungschancen der Rennserie erhöhen wollen. Das zuvor mehr als zwei Jahrzehnte verwendete Firmenzeichen sei veraltet und nicht mehr für digitale Plattformen geeignet, erklärte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches. Eingeführt wird das neue Logo offiziell zum Start der neuen Saison, am 25. März 2018 in Melbourne.

3. Im Februar 2018 gab Liberty dann das nächste Novum bekannt: Die Formel 1 setzt nach der Abschaffung der "Grid Girls" bei der Startaufstellung ab sofort auf "Grid Kids". Die Kinder werden von den jeweiligen Motorsport-Clubs per Los oder aufgrund von Verdiensten ausgesucht.

Voraussetzung sei, dass die Kinder im Kart- oder Formel-Sport bereits aktiv seien, so Liberty. Das Unternehmen begründete den Schritt mit dem gesellschaftlichen Wandel, dem leicht bekleidete Mädchen als "Grid Girls" neben den Rennwagen widersprächen.

4. Neue Startzeiten 2018: Die größte Änderung betrifft die Europa-Rennen. Statt wie bisher um 14 Uhr beginnen die Rennen nun um 15.10 Uhr Ortszeit. Ausnahmen bilden Großbritannien und Frankreich.

In Silverstone wird das Rennen wegen der Zeitverschiebung um 14.10 Uhr Ortszeit gestartet. In Frankreich hingegen startet das Rennen eine Stunde später, um 16.10 Uhr, um Kollisionen mit der FIFA WM 2018 in Russland zu vermeiden, bei der die Partien um 14 und 17 Uhr angestoßen werden.

Laut Formula One Management ist bei einem Rennstart am späteren Nachmittag das potenzielle Publikum größer, insbesondere in den Sommermonaten.

Zudem sollen die unrunden Startzeiten zehn Minuten nach der vollen Stunde dafür sorgen, dass einige TV-Sender zur vollen Stunde auf Sendung gehen können und trotzdem noch Zeit für einen kurzen Vorlauf haben.

Gemäß der Änderung starten die ersten acht Saisonrennen im Jahr 2018 also zu sieben unterschiedlichen Zeiten, insgesamt gibt es bei 20 Rennen neun verschiedene Startzeiten.

Die Anzahl der verschiedenen Startzeiten stellt allerdings keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Vorjahr dar. Die 21 Rennen 2017 starteten zu acht verschiedenen Zeiten. Klar ist aber auch, dass der altbekannte Spruch "Die Formel 1 läuft alle zwei Wochen um 14 Uhr" definitiv nicht mehr gilt.

5. Liberty Media hat im Sommer 2017 gemeinsam mit dem Videospiele-Publisher Codemasters und dem eSport-Promoter Gfinity eine virtuelle Formel-1-Weltmeisterschaft ins Leben gerufen. Die 20 besten virtuellen Fahrer durften anschließend zum Saisonfinale nach Abu Dhabi reisen und am letzten November- Wochenende zeitgleich zum Finale der Formel 1 ihren Champion ausspielen.