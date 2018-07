Wer führt künftig die Kaffee-Dynastie? Familienstreit im Hause Darboven eskaliert

Zur Großbildansicht Getty Images; DPA Streit über Kaffee-Firma: Arthur E. Darboven (l.) und sein Vater Albert Darboven

In der Kaffee-Dynastie Darboven eskaliert der Streit um die künftige Führung des Unternehmens. Familienoberhaupt Albert Darboven will seit Jahren verhindern, dass sein Sohn Arthur an die Spitze der Firma rückt. Allerdings verhindert der Gesellschaftsvertrag, dass die Unternehmensleitung einem Nicht-Familienmitglied übertragen wird.

Nun glaubt Albert Darboven, 82, offenbar, eine Lösung für dieses Dilemma gefunden zu haben: Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, will Darboven Andreas Jacobs (54), Mitglied der berühmten hanseatischen Kaffee-Familie, adoptieren. Ein entsprechender Adoptionsantrag sei bereits beim Amtsgericht im Hamburger Stadtteil Blankenese gestellt, so die Zeitung.

So könnte Darboven seinen Sohn sowie weitere Familienmitglieder ausbooten. Entsprechend groß ist offenbar die Sorge auf Seiten der übrigen Darbovens, wie aus einem offenen Brief von ihnen hervorgeht. "Wir sind in tiefer Sorge um dieses Unternehmen, an dem wir zusammen 42,5 Prozent der Anteile halten", schreibt Arthur Darboven - Sohn von Firmenchef Albert Darboven - mit seinen Cousins Arndt und Behrendt Darboven sowie deren Mutter Helga Darboven in einem gemeinsamen offenen Brief.

Sie warnen darin, es könne zu einem "Bruch mit den Werten des Unternehmens und der Familie" kommen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte auch "Bild" darüber berichtet.

Kern des Problems ist laut dem Schreiben die Frage, wer in dem Betrieb ("Idee Kaffee") künftig das Sagen haben wird. Dabei soll es auch um die Rolle von Andreas Jacobs gehen. "Es ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Albert Darboven, unser Vater beziehungsweise Onkel, die Führung des Familienunternehmens an Dr. Andreas Jacobs übertragen will", erklären die jüngeren Darbovens.

Eine Sprecherin von Darboven bestätigte am Wochenende den Inhalt des Briefes. Von der Jacobs-Holding in Zürich war auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Bislang darf die Führung der Firma Darboven nur innerhalb der Familie weitergegeben werden. Jacobs habe jedoch "keine enge Bindung an unser Haus", argumentieren die Autoren.

Arthur Darboven hatte das heute über 150 Jahre alte Unternehmen 2009 verlassen, er handelt inzwischen selbst mit Rohkaffee. Schon früher hatte sein Vater Albert angedeutet, dass er eines Tages einen Nachfolger adoptieren oder Teile des Vermögens in eine Stiftung geben könnte.

Darboven ist derzeit der kleinste unter den fünf großen deutschen Kaffeeherstellern. 2016 wies die Bilanz der Albert Darboven Holding GmbH & Co. KG einen Verlust von rund 4,6 Millionen Euro aus.

cr/dpa