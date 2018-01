Fack ju Göthe beherrscht Deutschland, Disney die USA Das waren die erfolgreichsten Filme 2017



Ein Kritiker attestierte "Fack ju Göthe 3", der Film gebe sich "alle Mühe, als schlechtester Film aller Zeiten in die Geschichtsbücher einzugehen." Millionen Deutsche wollten ihn trotzdem sehen - wie die Grafik von Statista zeigt. Knapp sechs Millionen Deutsche wollte im vergangenen Jahr den dritten Teil der Serie um Lehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek) anschauen und spülten so 52,1 Millionen Euro in die Kinokassen. Nur ein Film war finanziell erfolgreicher: "Star Wars: Die letzten Jedi" spielte in den letzten zweieinhalb Wochen des Jahres minimal mehr ein.

Die erfolgreichsten Filme des Jahres - Disney dominiert US-Rangliste Mit Homecoming schwingt der neue Spider-Man-Schauspieler Tom Holland direkt unter die Top Fünf der erfolgreichsten Filme des Jahres in den USA und Kanada: Gut 334 Millionen Dollar hat der Film laut "Box Office Mojo" in die Kinokassen Nordamerikas gespült. Fünf der zehn in Deutschland erfolgreichsten Filme des Jahres gehörten auch auf dem größten Filmmarkt der Welt zu den Top-Blockbustern. Drei schafften es sogar unter die Top Fünf - allesamt aus dem Hause Disney. Auf Platz 4 in den USA und Kanada: Guardians of the Galaxy Vol. 2, der dort knapp 390 Millionen Dollar eingespielt hat. Die Kritiker haben Wonder Woman geliebt; auch die Fans strömten in Scharen ins Kino: Gut 412 Millionen Dollar habe der Film um Gal Gadot (Mitte, rot) und Chris Pine (links daneben) eingespielt, meldet Box Office Mojo. Übertroffen wurde die Superheldin nur von zwei Disney-Streifen: der Neuauflage von Die Schöne und das Biest (mit Emma Watson, Foto), die über 500 Millionen Dollar einspielte, und vom... ... erst Mitte Dezember angelaufenen neunten Film aus dem Star-Wars-Universum, Star Wars: The Last Jedi. In den USA und Kanada habe der in nur zweieinhalb Wochen 539 Millionen Dollar umgesetzt. Ein komplett anderes Bild bietet derweil der mittlerweile zweitgrößte Filmmarkt der Welt, China. Hier hat Wolf Warrior 2 die höchsten Umsätze an den Kinokassen generiert - der Actionfilm von und mit Wu Jing (Foto) hat dort zwischen Juli und Oktober 854 Millionen Dollar eingespielt. Platz 2 geht dort an "The Fate of the Furios" (393 Millionen Dollar).

Der mittlerweile neunte Film aus dem Star-Wars-Universum beherrschte auch den größten Filmmarkt der Welt; zwei weitere Filme aus dem Hause Disney schafften es in den USA und Kanada ebenfalls unter die Top Fünf. In den Schatten gestellt werden sie aber allesamt vom Abschneiden eines chinesischen Films auf dessen Heimatmarkt: Kein Film hat 2017 in einem einzelnen Land so viel Umsatz an den Kinokassen gemacht wie "Wolf Warrior 2" im Reich der Mitte.

luk