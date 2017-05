Deutscher Außenhandelsüberschuss Trotz Trump und Brexit - deutsche Exporteure mit Rekord

Zur Großbildansicht DPA Hamburger Hafen: Exporte für 118 Milliarden Euro im März

Trotz politischen Gegenwinds setzen die deutschen Außenhändler neue Rekordmarken. Sowohl die Exporte mit 118 Milliarden Euro als auch die Importe mit knapp 93 Milliarden erreichten im März Höchststände, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Produktion von Industrie, Energieversorgern und Baubranche sank zwar leicht um 0,4 Prozent, lag in den ersten drei Monaten aber insgesamt im Plus. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaft im ersten Quartal deutlich zugelegt hat. "Die Aussicht auf eine starke Wachstumsrate ist auch nach den heutigen Daten sehr gut", sagte BayernLB-Experte Stefan Kipar.

Das Statistische Bundesamt will die Zahlen am Freitag veröffentlichen. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Plus von 0,6 Prozent zum Vorquartal, nach 0,4 Prozent Ende 2016. Commerzbank-Fachmann Ralph Solveen hat sogar einen Anstieg um 0,7 Prozent auf dem Zettel und hält das gute erste Vierteljahr nicht für eine Eintagsfliege. "Auch im zweiten Quartal ist ein Zuwachs von etwa einem halben Prozent durchaus möglich." Kipar geht zwar von einer leichten Abkühlung im Sommer aus, betonte aber: "Grund zur Sorge ist dies angesichts der derzeit hohen Schlagzahl der Konjunktur nicht."

Kritik nicht nur aus USA an deutschen Überschüssen

Die Exporteure profitieren vor allem von der anziehenden Nachfrage aus Ländern außerhalb der EU. Insgesamt stiegen die Ausfuhren stärker als erwartet um 0,4 Prozent zum Vormonat und damit das dritte Mal in Folge. Binnen Jahresfrist gab es sogar ein Plus von 10,8 Prozent. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hält für das Gesamtjahr 2017 ein Exportplus von drei Prozent für möglich. Die Weltkonjunktur hat sich zuletzt deutlich belebt. Es bleiben aber Risiken wie eine Abschottung des US-Marktes unter Präsident Donald Trump und die Folgen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens.

Die deutschen Importe stiegen um 2,4 Prozent zum Februar und damit mehr als doppelt so stark wie erwartet. Der Überschuss in der Handelsbilanz lag saisonbereinigt bei 19,6 Milliarden Euro auf. "Nach wie vor hat Deutschland anscheinend die richtigen Produkte wie Autos und Maschinen, die weltweit nachgefragt werden", sagte Ulrike Kastens vom Bankhaus Sal. Oppenheim. "Doch diese guten Zahlen werden den Druck auf Deutschland erhöhen, die hohen Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse abzubauen."

Nicht nur vom Internationalen Währungsfonds, sondern auch aus Frankreich werde der Druck zunehmen. Sie fürchten ein zu großes Ungleichgewicht in der Weltwirtschaft. Kritik kam zuletzt auch wiederholt von Trump und Vertretern der US-Regierung.

von Klaus Lauer, Reuters

