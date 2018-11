Mit seinen grünen Bussen hat das Gründertrio Jochen Engert, André Schwämmlein und Daniel Krauss den Fernverkehrsmarkt revolutioniert. Auch Asien und Lateinamerika nehmen sie jetzt in den Blick.

Vor ein paar Wochen war Jochen Engert (36) in Biarritz im Urlaub. Da rauschte ein grüner FlixBus vorbei, und es huschte ein Lächeln über sein Gesicht. "Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen unserer Busse sehe", verrät Engert.

Auch André Schwämmlein (37) überkommen Glücksgefühle beim Anblick eines FlixBusses. Gerade war er in Stockholm und ging schnurstracks zum Busbahnhof. Sind die Autos sauber? Machen die Fahrer einen guten Eindruck? "Das sind so Momente, wo ich realisiere, was wir schon erreicht haben", sagt Schwämmlein.

Drei Mann in einem Bus Die Entrepreneure Jochen Engert (36) studierte an der Universität Stuttgart technische Betriebswirtschaft, André Schwämmlein (37) an der Uni Erlangen-Nürnberg Wirtschaftsingenieurwesen. Die beiden lernten sich als Berater bei der Boston Consulting Group (BCG) in München kennen. Der dritte Gründer, Daniel Krauss (35), ist Wirtschaftsinformatiker und arbeitete vorher bei ­Microsoft und Siemens. Das Unternehmen FlixBus wurde 2011 in München gegründet. ­Anfang 2013 fuhren die ersten Busse im Linienverkehr. Nach zahlreichen Übernahmen ist FlixBus unangefochtener Marktführer in Deutschland und in 28 europäischen Ländern sowie in den USA vertreten. In Deutschland stieg FlixMobility – so heißt das Unternehmen seit 2016 – zuletzt auch ins Bahn­geschäft ein. FlixMobility machte 2017 einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. ­Finanziert wird das Unternehmen von Wagniskapital, ein Börsengang wird mittelfristig erwartet.

Meist allerdings sitzen die beiden Gründer in einem kastenförmigen Büroneubau unweit des Münchener Hirschgartens. Dort hat FlixMobility - wie das junge Unternehmen seit 2016 heißt - seine Zentrale.

Fünfte Etage. Viel Grün, ein wenig Orange. Junge Leute wuseln über den grauen Teppich, reden in ihre Headsets, meist auf Englisch. Gleich neben dem Empfang stehen für die Wartenden zwei Bussitze. Ein paar Schritte weiter das Eckzimmer, wo Engert und Schwämmlein arbeiten.

Die beiden haben sich bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in München kennengelernt. "Uns war klar, dass wir was Unternehmerisches machen wollen", erzählt Engert. Nur was? Sie verwarfen viele Ideen. Bis Schwämmlein 2009 einen Artikel über die bevorstehende Liberalisierung des Fernbusmarktes in Deutschland las.

Die Organisation eines bundesweiten Linienbusverkehrs passte zu ihnen. Sie suchten ein Produkt, verknüpft mit der digitalen Welt. Für die IT engagierten sie den Wirtschaftsinformatiker Daniel Krauss (35), den Schwämmlein schon seit fränkischen Schulzeiten kennt.

Das simple Modell des Gründertrios: Wir stellen euch - den Busunternehmen - die Plattform zur Verfügung, ihr uns die Busse. Im Anzug und mit Präsentationen bewaffnet tauchten sie bei den Busunternehmern auf, einer eher hemdsärmeligen Branche. Skepsis schlug den Gründern entgegen. "Es war frustrierend", blickt Schwämmlein zurück, "aber wir haben uns immer gegenseitig gepusht."

Dazu kamen noch die kritischen Einwände ihrer Eltern - die Väter von Engert und Schwämmlein sind Telekom-Beamte. Engert: "Meine Eltern fragten mich fast 20-mal: ,Bist du dir sicher?'"

Nun ja. Sie konnten sich nicht einmal sicher sein, dass die schwarz-gelbe Koalition die angekündigte Liberalisierung wirklich durchziehen würde. Schwämmlein: "Es war eine völlige Blackbox. Wir hatten keinerlei Infos."

So stellten sie sich auf der Internationalen Tourismus-Messe in Berlin (ITB) dem damaligen Verkehrsminister Peter Ramsauer in den Weg, der sie freilich mit einem nichtssagenden Satz abspeiste. Den heutigen Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, damals Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, trafen sie in einem Nürnberger Café. Der zeigte sich aufgeschlossen und kompetent, konnte aber den Möchtegernunternehmern auch keinen Zeitplan nennen. Doch dann Ende August 2012 die Nachricht: Zum Jahresbeginn 2013 wird der Fernbusmarkt liberalisiert.

Kurzer Jubel, dann lange Gesichter: "Wir hatten noch kein IT-System, gerade mal vier Praktikanten und fünf Busunternehmen", erinnert sich Engert an die Gründerzeit. Trotzdem rollten Anfang 2013 die ersten Busse über die Straßen.

Ein früher Geldgeber war Heinz Raufer, Gründer von Hotel.de. Später kamen die beiden US-Investoren General Atlantic und Silver Lake sowie HV Holtzbrinck Ventures und die Daimler AG hinzu.

So nahm der FlixBus Fahrt auf. Rasch folgten Übernahmen der verschlafenen Wettbewerber (MeinFernbus und Postbus) und die Expansion ins europäische Ausland. Heute ist FlixBus in Deutschland fast Monopolist (Marktanteil über 90 Prozent) und in 28 europäischen Ländern vertreten.

Ihre Konkurrenten sind das Auto, die Billigflieger und die Deutsche Bahn - die zuletzt mit selbstmörderisch wirkenden Sparpreisen dagegenhält. Seit diesem Jahr pendelt zweimal täglich auch ein FlixTrain von Berlin nach Stuttgart und von Hamburg nach Köln. Weitere Strecken sollen folgen. Schwämmlein sagt: "Wir glauben daran und werden das ausbauen." Die Bahn soll aber nur eine Ergänzung zum Bus sein.

Die Dieselkutsche fährt auch vornweg bei der Expansion ins Ausland. Seit dem Frühsommer 2018 rollt FlixBus auch in den USA an (siehe manager magazin 9/2018), wo die legendären Greyhound-Busse dominieren. Mit 50 Bussen an der Westküste fingen sie an. Bei Erfolg (und daran zweifelt die FlixBus-Führung nicht) soll die Ostküste folgen - und dann das ganze Land.

Sie denken - und träumen - ganz groß. "Wir haben die seltene Chance, eine große Marke aufzubauen", schwärmt Engert, der im Gründertrio für die Strategie zuständig ist. Schwämmlein hingegen ist der Mann fürs Operative.

Engert: "Es gibt keinen Grund, warum dieses Modell nicht auch woanders funktionieren sollte, ob in Asien oder Lateinamerika." Auf beiden Kontinenten ist der Bus das dominierende Verkehrsmittel.

Kapital sei nicht der limitierende Faktor, stellt Engert angesichts seiner potenten Geldgeber fest. Eher das Personal. Oft fehlen geeignete Programmierer, aber auch Busfahrer.

Und da ist noch das Problem, vor dem alle schnell wachsenden Jungunternehmen - FlixMobility hat bereits 1500 Mitarbeiter - stehen: Wie bewahre ich mir die spontane, innovative Start-up-Kultur?

"Diese Frage", weiß Engert, "entscheidet, ob wir weiterhin erfolgreich sein werden oder nicht."