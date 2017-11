Forsche Frau

Der Entrepreneur

Renate Pilz (77) übernahm 1975 nach dem Tod ihres Mannes bei einem Flugzeugabsturz die Leitung des Unternehmensbeirats. 1994 wechselte sie dann in die Geschäftsführung, bis Ende des Jahres ist sie dort noch die Vorsitzende.

Das Unternehmen

Die Pilz GmbH & Co. KG mit Sitz in Nellingen bei Stuttgart gilt als innovativer Player in der Automatisierungstechnik. Rund 20 Prozent des Umsatzes (2016: 306 Millionen Euro) fließen in Forschung und Entwicklung, dort arbeiten 550 der mehr als 2200 Beschäftigten.