Kabel verbindet

Die Entrepreneurin

Natalie Mekelburger (51) studierte in Augsburg Betriebswirtschaftslehre. Danach ging sie zur Unternehmens­beratung Droege in Düsseldorf. 1994 fing sie als Leiterin Vertrieb und Marketing bei Coroplast an. 1999 wurde sie eine von drei Geschäftsführern. Seit 2006 ist sie Vorsitzende der Geschäftsführung.

Das Unternehmen

Coroplast wurde 1928 von Fritz Müller in Wuppertal-Barmen gegründet. Er stellte damals Isolierbänder her. Später übernahm sein Neffe Kurt Müller, der Vater von Natalie Mekelburger, die Firma. Heute besteht Coroplast aus drei Geschäftsbereichen: technische Klebebänder, Kabel und Leitungen sowie Leitungssatzsysteme. Das Unternehmen hat 6200 Beschäftigte und macht einen Umsatz von 470 Millionen Euro. Rund 80 Prozent davon erzielt es mit ­Firmen der Autoindustrie, darunter inzwischen auch Tesla.