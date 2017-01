Unser Englisch-Quiz für Trump-Zeiten Let's make our English great again!

Zur Großbildansicht AP Handshake: Theresa May-be trifft the Donald in Washington

Auf Twitter unter @FluentEnglish.

Theresa May-be trifft the Donald in Washington. Werden sich die beiden Staatenlenker verstehen, womöglich gar einen ständigen und engen Austausch vereinbaren?

Für uns ist das jedenfalls eine ideale Gelegenheit unsere Sprach-, Landes- und Geschichtskenntnisse aufzufrischen.

Das folgende Quiz hat für uns Peter Littger entwickelt, Autor unter anderem von "The Devil lies in the Detail. Lustiges und Lehrreiches über unsere Lieblingsfremdsprache" und auf manager-magazin.de regelmäßig präsent mit seiner Sprachkolumne "Der DEnglische Patient".

