Kein verbranntes Benzin, keine Abgase, keine Verkehrsstaus - so stellt sich Elon Musk den Nahverkehr in der US-Millionen-Metropole Los Angeles vor. Sein Hyperloop soll dazu beitragen. Der Unternehmer lädt zu ersten Probefahrten mit mindestens 250 Stundenkilometern am 10. Dezember ein.

11





Das futuristische Verkehrsmittel Hyperloop soll im Dezember in Los Angeles eingeweiht werden - mit kostenlosen Testfahrten für die Öffentlichkeit. "Der erste Tunnel ist fast fertig", schrieb Unternehmer Elon Musk im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Er öffnet am 10. Dezember." Geplant seien eine abendliche Eröffnungsfeier und kostenlose Probefahrten am folgenden Tag.

Der Tunnel verläuft etwa 3,2 Kilometer unter den Straßen von Hawthorne, wo sich Musks SpaceX-Hauptquartier befindet. Musk will einen Tunnel quer durch den Westen von Los Angeles und einen weiteren zwischen einer U-Bahn-Linie und dem Dodger Stadium bauen.

Beim Hyperloop rasen Kapseln durch eine Röhre wie in einer Rohrpost von Stadt zu Stadt. Die Magnetschwebebahn in Los Angeles erreicht Höchstgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern, wie Musk auf Twitter schrieb. Künftig sollen mehr als 300 Stundenkilometer erreicht werden.

Elon Musks Verkehrsvision für Los Angeles

Hyperloop ist eines der High-Tech-Unterfangen des Unternehmers, der auch den Elektroautobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat. Auch weitere Firmen arbeiten an der Entwicklung von Hyperloop-Systemen. So hat Virgin Hyperloop One des britischen Milliardärs Richard Branson Tests im US-Bundesstaat Nevada vorgenommen und ein Forschungszentrum in Südspanien eröffnet.

rei mit Nachrichtenagenturen