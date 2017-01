Nachhaltig Wirtschaften "Wandel gelingt Mittelständlern besser als Konzernen"

Zur Großbildansicht DPA Maschinenbau: "Gerade in kleineren Organisationen entsteht ein neues Bewusstsein schneller und nachhaltiger bis in die kleinsten Zellen der Organisation"

Wer nachhaltig und effizient wirtschaften will, braucht einen Wandel in der Führungskultur. Nötig sind nicht nur effiziente Maschinen, sondern auch Mitarbeiter, die sich als "Gestalter" begreifen, meint Personalcoach Birgit Schuler. Bei diesem Wandel sind kleinere Firmen oft im Vorteil.

mm: Viele Unternehmen haben sich das Thema "Nachhaltigkeit" und die schonende Nutzung von Ressourcen auf die Fahnen geschrieben. Das betrifft nicht nur die Erneuerung von Maschinenparks, sondern auch die Führungskultur. Was muss sich in der Führungskultur ändern, damit dieser Wandel gelingt?

Schuler: Fachkompetenz, Managementkompetenz und soziale Kompetenz waren in der Vergangenheit grob die Kompetenzbereiche, auf die man bei der Auswahl von Führungskräften achtete. Bedingt durch die technologischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und mentalen Umbrüche unserer Zeit schiebt sich ein darüber hinausgehender Kompetenzbereich in den Vordergrund: die Zukunftskompetenz. Die Führungskultur der Zukunft braucht ein neues Bewusstsein, wie zum Beispiel Menschen mit Zukunftsfähigkeit. Zentrale Aspekte einer solchen Zukunftsfähigkeit sind: Man muss sich von der Vergangenheit lösen können und Verantwortung übernehmen. Man muss zudem die Fähigkeit haben, Entwicklungskraft freizusetzen und die entsprechenden Schritte zu vollziehen. Dazu gehört auch innere Klarheit.

mm: Große Konzerne haben für die Themen Nachhaltigkeit oder Energieeffizienz ganze Planungsstäbe. Wie kann ein mittelständisches Unternehmen den Wandel zu einem nachhaltigen Wirtschaften vollziehen?

Schuler: Vielleicht sogar viel leichter als ein großer Konzern! Mittelständische Unternehmen sind häufig wendiger als ein Großkonzern. Es braucht nur einige wenige gute Leader, die mit dem Bewusstsein eines zukunftsfähigen Handelns die Rahmenbedingungen für den Wandel schaffen. Gerade in kleineren Organisationen vollzieht sich ein Wandel und entsteht ein neues Bewusstsein schneller und nachhaltiger bis in die kleinsten Zellen der Organisation. Der Spirit ist spürbar näher am Mitarbeiter und eigenverantwortliche Mitarbeiter werden leicht zu Mitgestaltern.

mm: Was hat ein Unternehmen zu gewinnen, wenn es diesen Wandel vollzieht?

Schuler: Die Natur des Menschen ist unter anderem auf Kooperation ausgelegt, also darauf, einen Beitrag zu leisten, damit das als Sinnvoll erkannte Ganze gelingt. Diese Motive bringt der Mitarbeiter auch mit in sein Unternehmen. Wenn er jene Rahmenbedingungen vorfindet, die ihn motivieren, das heißt, ihn aus sich heraus zum Handeln treiben, dann stiftet er dem Unternehmen seinen bestmöglichen Beitrag. Nur gute Unternehmen, mit guter Führungskultur, gewinnen und behalten gute Mitarbeiter.

mm: Wie stellt man sicher, dass dieser Wandel selbst "nachhaltig" ist, also nicht mit den nächsten Personalwechseln wieder zurückgedreht wird?

Schuler: Die Führungskultur eines Unternehmens braucht zwar Initiatoren auf höchster Ebene (eben Leader). Sie soll aber alle Mitarbeiter zu Beteiligten, sprich Gestaltern, werden lassen. Dann entsteht nämlich insgesamt eine förderliche Unternehmenskultur. Eine gute Unternehmenskultur stellt das System in den Dienst der Menschen, die darin arbeiten, statt umgekehrt. Sie ähnelt mehr einem Organismus, in dem jeder einzelne Teil unverzichtbar für das Ganze ist. Das heißt, eine gute Kultur wird von allen gemacht und nicht von einzelnen.

Lesen Sie auch: Was Unternehmen beim nachhaltigen Bauen beachten sollen

Birgit Schuler ist Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt Personalentwicklung und Leadership. Seit 2015 ist sie außerdem als Coach für die Future-GmbH aus Österreich tätig.

Das Interview führte Kai Lange

Nachrichtenticker