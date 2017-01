Rekord im Dax, größter Zuwachs im MDax Dax-Konzerne schütten so viel Dividende aus wie nie zuvor

Zur Großbildansicht Daimler Mercedes E-Klasse: Der Autokonzern Daimler, der Industriekonzern Siemens und die Allianz dürften 2017 die höchsten Dividenden im Dax zahlen

Viele Aktionäre in Deutschland können sich in diesem Jahr auf einen Rekord-Dividendenregen freuen. Die 30 Dax-Konzerne dürften insgesamt rund 31,3 Milliarden Euro an ihre Anteilseigener ausschütten - etwa 7 Prozent mehr als im Vorjahr, sagte Christian Röhl von der Research Plattform "Dividendenadel" der Deutschen Presse-Agentur. "Die Wirtschaft läuft rund, die Ergebnisse der Unternehmen werden ordentlich sein."

Röhl, der in Zusammenarbeit mit Aktionärsvertretern der DSW regelmäßig die Ausschüttungen unter die Lupe nimmt, schätzt, dass bis zu 25 Dax-Konzerne ihren Aktionären mehr zahlen werden als im Vorjahr.

Den größten Zuwachs dürfte es mit mehr als 20 Prozent auf insgesamt etwa 8,9 Milliarden Euro im MDax Börsen-Chart zeigen geben. "Dort sollte es durch die Bank Dividendenerhöhungen geben", sagte Röhl. Ein weiterer Grund für den deutlichen Anstieg in der zweiten Börsenliga sind ihm zufolge die Neuzugänge Innogy und Uniper - Abspaltungen der Energieriesen RWE Börsen-Chart zeigen und Eon.

Deutsche Bank und Commerzbank werden keine Dividende zahlen

Allerdings werden nicht alle Aktionäre von dem milliardenschweren Geldregen profitieren. Die Deutsche Bank und die Commerzbank hatten bereits angekündigt, für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende zu zahlen. Die höchste Ausschüttungssumme im Dax Börsen-Chart zeigen erwartet Röhl erneut beim Autobauer Daimler Börsen-Chart zeigen , gefolgt vom Versicherungsriesen Allianz Börsen-Chart zeigen und dem Siemens Börsen-Chart zeigen -Konzern.

Daimler, Allianz und Siemens zahlen nominell am meisten

Neben der guten wirtschaftlichen Lage spiele auch der Druck von Investoren eine Rolle, angemessen an den wirtschaftlichen Ergebnissen beteiligt zu werden, erläuterte Röhl. "Vor allem ausländische Investoren, zum Beispiel Pensionsfonds drängen auf eine angemessene Ausschüttung."

Nach Einschätzung Röhls übernehmen sich die Unternehmen trotz steigender Ausschüttungen nicht. Bei einzelnen, insbesondere kleinen Firmen könnte die Gefahr bestehen, dass durch zu hohe Dividenden nicht mehr genug Geld für Investitionen bleibe. "Doch insgesamt liegt die Ausschüttungsquote noch immer unter 50 Prozent des Jahresüberschusses."

Einschließlich SDax und TecDax werden die 160 Firmen, die in den verschiedenen Börsenindices notiert sind, nach Schätzungen Röhls ihren Aktionären insgesamt etwa 43 Milliarden Euro zahlen. Das wären rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

