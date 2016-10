Von wegen Jobkiller Digitalisierung treibt Wachstum im Maschinenbau an

Die Maschinenbauer in Deutschland wollen im kommenden Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren - dank der zunehmenden Digitalisierung.

Der Trend zur Automatisierung und Digitalisierung der Produktion treibe die Nachfrage nach Maschinen insbesondere in den europäischen Nachbarländern und den USA an, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit. Die Produktion werde 2017 wohl um ein Prozent zulegen, sagte VDMA-Präsident Reinhold Festge. Im laufenden Jahr stagniere sie dagegen. Die exportorientierte Branche mit gut einer Million Beschäftigten ist ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft.

Neben Europa und den USA könne die Nachfrage auch in einigen Schwellenländern anziehen, erläuterte Festge. Unklar sei, wie es in China weitergehe - nach den USA der wichtigste Exportmarkt für die Maschinen- und Anlagenbaubranche. Im laufenden Jahr falle die Volksrepublik als Wachstumsmotor aus. Die Hersteller hofften, dass 2017 zumindest in Russland und Brasilien die Talsohle erreicht werde. "Die Liste der Wachstumsbremsen ist lang, und wir müssen achtgeben, dass Deutschland wegen seiner hartnäckigen Investitionsschwäche technologisch nicht zurückfällt", warnte Festge zugleich.

Mittelständisch geprägte Branche ist stark vom Export abhängig

Die Exporte nach Russland waren in Folge der Rubel-Schwäche und der Sanktionen wegen der Ukraine-Krise eingebrochen. Brasilien kämpft mit innenpolitischen Krisen und den gefallenen Preisen für Rohstoffe wie Eisenerz. Vor allem Hersteller von Anlagen zur Förderung und Verarbeitung von Eisenerz, Öl oder Gas macht der Preisverfall zu schaffen. Dies bekommt etwa die Anlagentochter Industrial Solutions von Thyssenkrupp zu spüren. Besser läuft es dem Verband zufolge bei konsumgetriebenen Anlagen. Hier ist beispielsweise der Anlagenbauer Gea mit seinen Maschinen für die Verarbeitung von Lebensmitteln unterwegs.

Die überwiegend mittelständisch geprägte Branche ist stark vom Export abhängig. Etwa drei Viertel der Anlagen gehen an Kunden im Ausland. Eine schwache Weltkonjunktur schlägt sich daher unmittelbar in den Auftragsbüchern nieder. Unsicherheiten gibt es in wichtigen Absatzmärkten wie Großbritannien nach dem Votum für einen EU-Austritt und in der Türkei nach dem Putschversuch. Investoren blicken zudem gespannt auf den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA.

Im Maschinenbau waren die Bestellungen aus dem In- und Ausland von Januar bis Juli um 0,3 gesunken, die Exporte schrumpften um 3,4 Prozent. "Zuletzt hat sich das Exportklima in der Maschinenbaubranche aber wieder etwas aufgehellt, so dass weitere Rückgänge der Ausfuhren wohl vermieden werden können", erklärte der Verband nun.

