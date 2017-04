Zulieferer im Börsenstress Warum Dialog weiter um Apple zittern muss

Zur Großbildansicht REUTERS Apple-Chef Tim Cook: Schon das Gerücht, Apple könnte eigene integrierte Schaltkreise für das Strommanagement entwickeln, setzt Zulieferer Dialog Semiconductor zu

Die Aktionäre des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor bleiben auch einen Tag nach dem Kurseinbruch in der Folge von Auftragssorgen nervös. Die Stimmung der Investoren dürfte einen nachhaltigen Schlag erhalten haben, schrieb Analyst Tim Wunderlich von der Privatbank Hauck & Aufhäuser in einer Studie. Der Aktienkurs fiel denn auch am Mittwochvormittag um 3,52 Prozent auf 39,475 Euro. Das bedeutete nach einem Minus von mehr als 14 Prozent am Vortag abermals den letzten Platz im Technologiewerte-Index TecDax .

Tags zuvor hatte eine Studie des Analysten Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe die Anleger aufgeschreckt. Er sah Anzeichen, dass der iPhone-Konzern Apple bei Chips für das Strommanagement schon ab 2019 eher auf Eigenentwicklungen statt auf die Produkte von Dialog setzten könnte.

Angesichts des von Experten geschätzten Umsatzanteils von Dialog mit Apple von rund drei Viertel zogen viele Aktionäre daraufhin die Reißleine. Der Kurs brach in der Spitze um mehr als ein Drittel ein, bevor er sich zumindest ein Stück weit erholte.

Unterstützung lieferten positive Kommentare anderer Analysten, die die Ängste für übertrieben hielten. So hatte Andrew Gardiner von der britischen Bank Barclays erklärt, Apple Börsen-Chart zeigen habe den Anteil an Technik des TecDax-Unternehmens in den vergangenen Jahren erhöht. Das sei ein Zeichen der Zufriedenheit.

Apple hat Anteil an Dialog-Technik zuletzt sogar erhöht

Analyst Wunderlich von Hauck & Aufhäuser hält das Erholungspotenzial vorerst aber für überschaubar. Er senkte das Kursziel von 48,00 auf 44,80 Euro und stuft die Aktien weiterhin mit "Hold" ein. Die jüngste Entwicklung ließ laut dem Experten Sorgen wegen der hohen Abhängigkeit der Gesellschaft von einem Großkunden wieder hochkochen.

Zwar gebe es eine harmlose Erklärung dafür, dass Apple sein Know-how im Bereich integrierte Schaltkreise für das Strommanagement (PMIC) ausbaue: Der Konzern brauche das Wissen, um besser mit den Zulieferern umgehen zu können. Doch sei das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen.

Angesichts der Entwicklung beim anderen Apple-Lieferanten Imagination Technologies hält der Experte Vorsicht für angemessen. Der iPhone-Konzern habe auch bei dem Grafik-Spezialisten Angestellte abgeworben - kurz bevor er dem Vernehmen nach die Geschäftsbeziehung infrage stellte.

So arbeitet der US-Konzern mittlerweile an einer eigenen Technologie für die Grafikchips seiner Mobilgeräte und will diese in spätestens zwei Jahren auch einsetzen. Dass es laut dem Barclays-Experten Gardiner zahlreiche Unterschiede bei der Entwicklung von Grafik- und Strommanagement-Chips gibt, beruhigte die Anleger vor diesem Hintergrund nur wenig.

Analyst Wunderlich sieht auch abseits der Ängste um die Zukunft die Lieferbeziehungen zu Apple Risiken bei Dialog. So hätten zuletzt viele Hoffnungen auf eine rege Nachfrage nach dem iPhone 8 basiert. Grundsätzlich sei das auch richtig, doch könnten Engpässe bei OLEDs für die Bildschirme die Verfügbarkeit der neuen iPhone-Generation zunächst schmälern. Auch sei ein Verkaufsstart erst im Schlussquartal denkbar - statt wie üblich schon im dritten Jahresviertel

la/dpa

