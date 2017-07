Digitales Sponsoring Fußballerinnen im Viertelfinale - die Commerzbank fiebert mit

Zur Großbildansicht Commerzbank Commerzbank-Kampagne zur Frauen-EM: Deutsche National-Spielerinnen joggen durch Frankfurt

Seit 2016 ist die Commerzbank Hauptpartner der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Aktuell nutzt sie dieses Engagement für eine neue Kampagne, die als Testballon für digitales Sponsoring dienen soll.

Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaften, die durch die Frankfurter Innenstadt joggen - dieses Bild prägte über lange Zeit die DFB-Kampagnen der Commerzbank vor großen Turnieren. Das Finanzinstitut ist seit 2008 Partner des Verbands. In diesem Zeitraum liefen deutsche Nationalspieler fast jährlich für das Unternehmen durch die Main-Metropole.

Eng verknüpft war das Engagement des Unternehmens beim DFB von Beginn an mit dem Ziel, neue Kunden zu gewinnen. Mit den Clips und Bildern joggender Fußballer, die über die Plattformen TV, Print, Online und Out-of-home ausgespielt wurden, hatte die Commerzbank in der Vergangenheit an dieser Stelle nachweislich Erfolg.

Die bislang erfolgreichste Kampagne war dabei die mit der Herren-Nationalmannschaft im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Brasilien vor drei Jahren. Im bespielten Zeitraum zwischen Anfang April und Mitte Juli 2014 gewann die Bank 80.000 Neukunden, in Spitzenzeiten etwa 8000 pro Woche.

DFB-Frauen im Viertelfinale gegen Dänemark

Im Zeitraum der Kampagne mit den DFB-Frauen ein Jahr später im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Kanada waren es rund 5000 Neukunden pro Woche - und damit immerhin noch etwa doppelt so viele im Vergleich zu dem sonst üblichen Zuwachs von rund 2500 Kunden pro Woche.

Und es könnten noch mehr werden: Die DFB-Frauen haben bei der EM inzwischen das Viertelfinale erreicht und kämpfen am Samstag, 29. Juli (20.45 Uhr) gegen Dänemark um den Einzug ins Halbfinale.

Die Zahlen bestätigen die Commerzbank in ihrer Strategie, ihr DFB-Engagement wiederkehrend zu aktivieren. Obwohl das Unternehmen bislang damit erfolgreich war und die Maßnahmen offenbar voll auf die Kundengewinnnung eingezahlt haben, beginnt die Bank nun damit, den Fokus von klassischen Werbeflächen weiter in Richtung digitale Plattformen zu richten.

Digitales Mediabudget steigt

Auch im Vorfeld der Frauen-Europameisterschaft, die vom 16. Juli bis zum 6. August 2017 in den Niederlanden stattfindet, hat die Commerzbank wieder eine Kampagne gelauncht. Dabei sind Motive wie der Kapuzenpulli geblieben, zudem sind die Frauen nun auch am Ball zu sehen.

Wichtigste Darstellungsform ist nach wie vor Bewegtbild, für das 90 Prozent des Budgets verwendet werden. Die restlichen zehn Prozent werden für klassische Werbeformen wie Print ausgegeben. Vor allem aber war der digitale Anteil der Kampagen nie höher.

Das Mediabudget für die diesjährige DFB-Kampagne beläuft sich auf einen mittleren siebenstelligen Euro-Betrag. 20 Prozent davon entfallen auf digitale Bewegtbilder für Facebook, Twitter und Youtube. Uwe Hellmann, Leiter Brand Management und damit auch Sponsoringverantwortlicher der Commerzbank, sagt: "Unsere neue Herangehensweise bei der Konzeption der jetzigen und künftigen Kampagnen ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel für uns." Hellmann erklärt diesen mit der wachsenden Bedeutung des Onlinegeschäfts für seine Kunden. Er sagt: "Der Anteil der Gesellschaft, der Onlinebanking nutzt, steigt stetig. Dieser Entwicklung wollen wir mit dem neuen Fokus auf die digitalen Kanäle gerecht werden."

Feedback der User nutzen

Mit dem stärkeren Fokus auf Social-Media-Plattformen will die Commerzbank nicht nur neue, sondern vor allem jüngere Personen für sich gewinnen. Ob das gelingen kann, ist noch nicht abzusehen. Konkrete Zahlen, anhand derer die Kampagne bewertet werden könnte, liegen noch nicht vor.

Das Unternehmen nutzt die Online-Kanäle allerdings nicht nur für die Distribution. Die digitale Herangehensweise der Commerzbank-Kampagne wird bereits bei deren Konzeption erkennbar. "Wir produzieren die Kampagnen genau umgekehrt als zuvor. Wir gehen von den kleinsten Formaten für die Online-Kanäle aus und skalieren davon ausgehend nach oben", sagt Hellmann. Während das Kreditinstitut bislang bei der Konzeption der Spots zu Beginn in längeren TV-Formaten gedacht hatte, liegt das Hauptaugenmerk nun auf kürzeren Clips, die digital besser geeignet sind. Vorher hatte die Bank für Social Media ausschließlich kurze Zusammenschnitte der TV-Clips genutzt.

Die Commerzbank setzt zudem auf die Reaktionen der Nutzer. Dabei werden mehrere Versionen von kurzen Spots ins Netz gestellt und anhand der Klickraten wird überprüft, welche bei den Usern am besten ankommen.

Schon jetzt laufen erste Gespräche der Commerzbank mit dem DFB, um die nächste Kampagne zur FIFA-Weltmeisterschaft der Herren 2018 in Russland zu planen. Die digitalen Erfahrungen der diesjährigen Kampagne sollen darin einfließen. Wenn es nach Hellmann geht, soll auch diese Aktivierung dann wieder neue Akzente setzen. Demnach ist zu erwarten, dass der digitale Paradigmenwechsel der Commerzbank sich noch weiter in Richtung der Online-Plattformen verschieben wird.

