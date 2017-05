British Telecom belastet Telekom-Gewinn bricht ein

Der Gewinn der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen Telekom ist wegen Belastungen durch ein Aktienpaket am britischen Konzern BT eingebrochen. Der Überschuss sei im ersten Quartal um 76 Prozent auf 747 Millionen Euro gesunken, teilte die Telekom am Donnerstag mit. Grund sei, dass die BT-Beteiligung in den ersten drei Monaten des Jahres 0,7 Milliarden Euro an Wert verloren habe.

Im Vorjahreszeitraum hatte die steigende Bewertung des Pakets noch für einen positiven Effekt von 2,5 Milliarden Euro gesorgt.

Für dieses Jahr erwartet der Vorstand einen Anstieg des Betriebsgewinns (Ebitda) um vier Prozent auf 22,2 Milliarden Euro nach 21,4 Milliarden Euro im vorigen Jahr. Im ersten Quartal kamen davon 5,55 Milliarden Euro zusammen - ein Plus von 7,5 Prozent. Analysten hatten hier mit 5,48 Milliarden Euro gerechnet.

