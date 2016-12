Post-Chef bleibt bis 2022 Neuer Vertrag - Appel kann Post weiter umbauen

Frank Appel: Der CEO bleibt bis 2022 - und will den Umbau vorantreiben

Deutsche-Post -Chef Frank Appel soll für weitere fünf Jahre an der Spitze des Bonner Brief- und Logistikkonzerns bleiben. Der Aufsichtsrat habe den bis Oktober 2017 laufenden Vertrag des Vorstandschefs bis Oktober 2022 verlängert, teilte der Bonner Konzern am Freitag mit.

Die Arbeit für den Bonner Konzern mache ihm viel Spaß, hatte der promovierte Neurobiologe immer wieder gesagt. Der 55-jährige Appel ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender des Konzerns mit mehr als einer halben Million Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von zuletzt über 59 Milliarden Euro.

Appel hat in seiner Zeit an der Spitze des Unternehmens unter anderem aus der einst lahmenden und mit massiven Problemen in den USA kämpfenden Express-Sparte einen Ertragsbringer geformt - unter anderem mit kräftigen Erhöhungen des Briefportos. Zudem boomt dank des Online-Handels das Paket-Geschäft der Post, der Konzern baut es massiv aus.

