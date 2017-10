Richter lassen Vergleich für Vorstandschef Kengeter platzen Gericht stürzt Deutsche Börse in schwere Führungskrise

Zur Großbildansicht DPA Zwei in einem Boot: Deutsche-Börse-Vorstandschef Carsten Kengeter (l) und sein Aufsichtsratschef Joachim Faber, hier bereits nur mittelmäßig gelaunt auf der Hauptversammlung des Dax-Konzerns im Mai in Frankfurt.

Der Betreiber des wichtigsten deutschen Finanzmarktplatzes steht vor einer schweren Führungskrise. Am Montag lehnte das Amtsgericht Frankfurt am Main einen Vergleich ab, der ein Strafverfahren gegen den Vorstandschef der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen, Carsten Kengeter, wegen eines möglichen Insidervergehens beenden sollte. Das teilte der Konzern am Abend mit. Aufsichtsratschef Joachim Faber ist ein wichtiger Architekt dieses Vergleichs. Der Vergleich gilt als Voraussetzung für eine Verlängerung des Vertrags für Kengeter, der im März nächsten Jahres endet.

Mit der Entscheidung ist nun sowohl die Zukunft Kengeters als auch Fabers an der Konzernspitze ungewiss.

Kengeter hatte sich im Dezember 2015 für 4,5 Millionen Euro mit Börse-Aktien eingedeckt und Gratisanteilsscheine in ähnlichem Umfang erhalten, während er parallel heimlich mit der Londoner Börse LSE über einen Zusammenschluss gesprochen haben soll. Die Öffentlichkeit informierte die Börse erst im Februar 2016 darüber, mit der LSE Fusionsgespräche zu führen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen Unternehmen und CEO wegen des Verdachts der Marktmanipulation und des Insiderhandels ein.

Im September einigten sich Börse, Kengeter und Staatsanwaltschaft darauf, dass das Verfahren eingestellt wird - gegen Zahlung von 10,5 Millionen Euro Buße durch die Börse und 500.000 Euro Geldauflage für Kengeter.

Am Montagabend teilte die Börse nun mit: "Dem Gericht erscheint eine Fortführung der Ermittlungen angesichts der Bedeutung des Verfahrens derzeit opportun. Die weitergehenden Ermittlungen könnten von einer Einstellung des Verfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts bis hin zur Anklageerhebung führen. Das Gericht hat die Sache, sowohl soweit es um die Ermittlungen gegen den Vorstandsvorsitzenden als auch um mögliche Schritte gegen die Gesellschaft geht, an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben, die nun über weitere Verfahrensschritte entscheiden wird." Eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung hat nach Informationen von manager-magazin.de die skeptische Haltung der Finanzaufsicht BaFin gegen den Kompromiss gespielt. Die BaFin untersteht dem Bundesfinanzministerium.

