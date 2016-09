Staatskonzern beharrt auf vertrautem Wirtschaftsprüfer Berlin unterläuft bei Deutscher Bahn eigenes Gesetz

Die Deutsche Bahn verlängert wohl mit ihrem Abschlussprüfer PwC. Berlin unterläuft damit sein eigenes Gesetz.

Wenn derjenige, der die Gesetze schreibt, sie selbst nicht beherzigt, sieht das schlecht aus. Und es fragen sich dann auch alle anderen, wie sie es selbst mit den lieben Paragrafen halten sollen.

Alle anderen - das ist in diesem Fall die versammelte deutsche Konzernelite. Bei den Paragraphen geht es um das Mitte Juni mit großkoalitionärer Mehrheit in Kraft gesetzte Abschlussprüferreformgesetz. Erklärtes Ziel ist es, kapitalmarktrelevante Unternehmen zum regelmäßigen Wechsel ihrer Wirtschaftsprüfer zu zwingen: bei Banken und Versicherungen alle zehn Jahre, bei anderen Konzernen alle 20. Weniger Inzucht, bessere Kontrolle - schöne Idee.

Im Fall der - an Peinlichkeiten traditionell nicht armen - Deutschen Bahn (DB) setzt die Bundesregierung ihre eigene Regulierung erst einmal außer Kraft. Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates empfahl kürzlich, den Vertrag mit PricewaterhouseCoopers zu verlängern. Die Kontrolleure mit Utz-Hellmuth Felcht (69) an der Spitze nickten beifällig. Man kennt sich, man schätzt sich: PwC und ihre Vorgängergesellschaften testieren die Jahresabschüsse des Staatskonzerns seit nun 37 Jahren.

Mit dem Geschäftsjahr 2016 sollte das PwC-Abo eigentlich auslaufen. Also bat die Bahn zum Pitch. Am Ende duellierte sich PwC-Vorstandsmitglied Petra Justenhoven (49) mit ihrem Konkurrenten Mathieu Meyer (49), Managing Partner von Ernst & Young (EY).

Mandat bringt dem Prüfer rund 12 Millionen Euro pro Jahr

Justenhoven warnte vor einem Wechsel in so stürmischen Zeiten - schließlich reichte Bahnchef Rüdiger Grube (65) gerade erst einen Rekordverlust von 1,3 Milliarden Euro ein. Und Bahnvize Volker Kefer (60) verkrachte sich so kräftig mit Grube, dass er seine Demission einreichte. Meyer hielt dagegen, dass er sich mit Bahnbetrieben bestens auskennt, schließlich prüft EY etwa Frankreichs SNCF oder die Staatsbahnen in Österreich und der Schweiz.

Am Ende feilschten die Konkurrenten so lange um den Preis - das DB-Mandat bringt dem Prüfer künftig etwa 12 Millionen Euro pro Jahr ein - bis die Angebote nur noch um Nuancen auseinanderlagen. Und nun? Gibt wohl das fein austarierte Machtgefüge der Berliner Ministerien den Ausschlag.

Den Einfluss bei der Bahn teilen sich die Minister Wolfgang Schäuble (74, Finanzen, CDU), Sigmar Gabriel (57, Wirtschaft, SPD) und Alexander Dobrindt (46, Verkehr, CSU). Jeder hat seinen eigenen Vertreter im DB-Aufsichtsrat sitzen. Schäuble und Gabriel, heißt es in Berlin, wollten den Prüfer wechseln. Verkehrsminister Dobrindt jedoch, dessen Haus bei der Bahn seit jeher das letzte Wort hat, beharrte darauf, die grundlegende Botschaft des gerade verabschiedeten Gesetzes zu ignorieren.

Bei der DB bleibt alles so, wie es immer war

Also bleibt laut Fahrplan bei der DB alles so, wie es immer war. Formell entscheidet zwar die Hauptversammlung, aber die besteht nur aus Dobrindt: Der Verkehrsmann verwaltet sämtliche 430 Millionen stimmberechtigte Bahnaktien.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bahn und ihr Hausprüfer die Intention des neuen Wechselgesetzes unterlaufen. Dem Paragrahenwerk zur Folge sollen die Honorare für sonstige Beratungsleistungen des Abschlussprüfers maximal 70 Prozent der für das Testat veranschlagten Gebühren betragen. Im vergangenen Geschäftsjahr stellte PwC laut DB-Geschäftsbericht jedoch für die Prüfung 10,5 Millionen Euro in Rechnung, für andere Beratungsdienste 23 Millionen - macht 220 statt 70 Prozent.

Dass es auch anders geht, zeigt die bundeseigene KfW-Bankengruppe. Die beschloss jüngst, ihren Wirtschaftsprüfer zu wechseln. Die Hausfreunde der KPMG müssen abziehen, künftig flöht wohl EY die Bücher. Im KfW-Verwaltungsrat sitzen die Minister Schäuble und Gabriel persönlich. Kollege Dobrindt hat dort nichts zu melden.

