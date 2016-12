Alternative zu Containerschiffen Bahn will Güterverkehr mit China deutlich ausbauen

Einfahrt des ersten Güterzugs aus der chinesischen Stadt Zhengzhou in Hamburg

Die Deutsche Bahn will den Container-Transport zwischen Europa und China in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Bis Jahresende dürfte mit mehr als 40.000 Containern ein neuer Rekord für den Schienengüterverkehr zwischen China und Deutschland erzielt werden, sagte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla in Berlin. Im Vorjahr waren es noch 35 000 Container.

Dies sei eine "ordentliche Steigerung" gegenüber dem Vorjahr. "Das ist ein gutes Fundament, um bis zum Jahr 2020 unser großes Ziel zu erreichen und die Zahl der Container auf rund 100.000 pro Jahr gegenüber 2014 zu verdreifachen", sagte Pofalla vor ab der Zeitung "Die Welt".

Züge nach China sind dem Blatt zufolge durchschnittlich 14 bis 16 Tage unterwegs. Der Transport per Bahn dauert damit die Hälfte der Zeit, die ein Schiff für seine Fahrt von China nach Deutschland braucht, wie die Bahn erklärte.

Auf der Reise seien mehrere Verladungen der Container auf andere Spurweiten erforderlich. Die Deutsche Bahn arbeitet mit den Eisenbahnen von Polen, Weißrussland, Russland, Kasachstan, der Mongolei und China zusammen.

"China will in den nächsten Jahren über 300 Milliarden Euro in seine Verkehrsinfrastruktur investieren", sagte Pofalla, der unter anderem Generalbevollmächtigter für internationale Beziehungen bei der Bahn ist, der Zeitung. "Als Partner können wir von der Wachstumsstory der Chinesen profitieren."

Die meisten Waren von und nach China sind nach wie vor mit Containerschiffen unterwegs, die bis zu knapp 20.000 Stahlkisten transportieren können. Als Alternative zu den herkömmlichen Seerouten oder auch zu Cargo-Transporten per Flugzeug kann sich der Landweg nach Einschätzung der Bahn bei bestimmten Gütern wie Elektronik oder Bekleidung aber rechnen.

Im März 2005 hatte die Bahn dem Bericht zufolge zum ersten Mal vier Testzüge auf die Reise nach China geschickt. 2014 gab es rund 300, 2015 dann schon rund 400 Züge. Derzeit sind etwa Chongqing und Duisburg, Zhengzhou und Hamburg, Wuhan und Duisburg/Hamburg, Changsha und Duisburg oder Shenyang und Leipzig verbunden.

