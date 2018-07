Flixbus: Der Fernbus-Anbieter greift die Deutsche Bahn nun auch auf der Schiene an. Das Unternehmen vermarktet nach einer Testphase auf Dauer Fahrkarten für Verbindungen zwischen Köln und Hamburg sowie Stuttgart und Berlin. Die Fernzüge fahren unter der Marke "Flixtrain", wie am Dienstag angekündigt wurde. Fahrgäste sollen zahlreiche Umsteigemöglichkeiten in Fernbusse erhalten. Damit tritt das Unternehmen in die Fußstapfen von...