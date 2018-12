Die Bundesregierung hat von der Deutschen Bahn grundlegende Reformen gefordert. "Die Bahn braucht eine Neustrukturierung", so die Forderung. "Wir sind besorgt darüber, wie der DB-Vorstand das System Bahn fährt", sagt der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Enak Ferlemann. Mit der Leistung könne man nicht zufrieden sein, so der CDU-Politiker. Die Bundesregierung erwartet nun schon in einigen Wochen ein neues Konzept.

Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie eine Privatisierung für eine sinnvolle Lösung halten. Was meinen Sie?