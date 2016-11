Vorwurf des Designdiebstahls Dieser Mann legt sich mit Ikea an

e15

Als Philip Mainzer zum ersten Mal im neuen Ikea-Katalog blätterte, traute er seinen Augen nicht. Da war es, das Bett, an dem er vor drei Jahren angefangen hatte zu arbeiten. Das er vor einigen Monaten auf der Möbelmesse in Köln präsentiert hatte. Und auf das sein Frankfurter Designbüro e15 große finanzielle Hoffnungen setzte.

Nun prangte es im Ikea Katalog. Allerdings nicht unter dem Namen SL02 Mo unter dem e15 das 1999 entworfene Bett verkaufte. Sondern - mit minimalen Änderungen - unter dem Namen BERGEN, der im Folgekatalog noch einmal zu MALM geändert wurde.

Ein Modell, das seitdem millionenfach verkauft wurde.

Mainzer war geschockt. Wie konnte das passieren? Und: Sollte er sich gegen den - wie er es empfand - geistigen Diebstahl wehren? Und vor allem: Was hatte er gegen die Schweden in der Hand. Schließlich hatte er das Geschmacksmuster für das Bett nur in Deutschland eingereicht - während Ikea das Bett international ausrollte - wo es sich zum internationalen Bestseller entwickelte.

Zum Schaden für Mainzer: Denn bei ihm begannen sich die Kunden zu beschweren. Schließlich kostete das aus Massivholz gefertigte SL02 Mo rund 3000 Euro. Das aus furnierten Spanplatten bestehende Ikea-Modell dagegen nur rund 200 Euro.

"Natürlich sind da Kunden gekommen, die den Preisunterschied nicht verstanden haben", sagt Mainzer. "Aber das was das Bett bei Ikea kostet, zahlen wir alleine für das Holz."

Als Versuche, sich außergerichtlich mit Ikea zu einigen scheitern, entschließt sich der Designer 2012 schließlich zu klagen. "Die haben gleich abgeblockt" berichtet er.

