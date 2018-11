Gute Vorgaben aus Asien und USA stützen den Dax. Der deutsche Leitindex klettert wieder Richtung 11.400 Punkte. Anleger bleiben jedoch nervös.

Die Schaukelbörse setzt sich zur Wochenmitte fort: Nach seinem Sprung vom Montag und dem Rückschlag am Dienstag zeichnet sich im Dax Börsen-Chart zeigen ein neuerlicher Anstieg gen 11 400 Punkte ab. Gelingt dem deutschen Leitindex der Schritt über diese Schwelle, könnte er seinen Abwärtstrend seit Ende September verlassen. Im frühen Handel legte der Dax um 0,3 Prozent auf 11.355 Punkte zu.

Die Vorzeichen sind recht gut. Denn nach den Aussagen von Larry Kudlow, dem Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, sind die Anleger wieder optimistischer hinsichtlich einer Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Trump selbst hatte zuletzt mit einem Interview noch für neue Verunsicherung gesorgt. Getrieben von der Kudlow-Hoffnung machten Autowerte im frühen Handel einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wett.

SAP und Wirecard legen zu

Aufwärts geht es im Dax Börsen-Chart zeigen auch für die Papiere von SAP Börsen-Chart zeigen. Ein boomendes Cloud-Geschäft hat dem US-Rivalen Salesforce Börsen-Chart zeigen im dritten Quartal ein überraschend starkes Umsatzplus beschert. SAP Börsen-Chart zeigen gehörte mit einem Plus von 1,4 Prozent gemeinsam mit Wirecard zu den stärksten Werten im Dax.

Am Mittwochabend könnte es aus einer Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auch Signale für die Geldpolitik der USA geben. Denn jegliche Hinweise Powells auf Gegenwind von der Konjunktur, die Schwankungen an den Finanzmärkten oder Abwärtsrisiken bei den kurzfristigen Zinsen würden als Hinweis auf eine weniger straffe Geldpolitik der Fed gewertet, hieß es bei der Credit Suisse.

Wieder Richtung Rekordtief geht es dagegen für Vapiano. Die Restaurantkette rudert bei der Prognose weiter zurück und begründet dies mit der unter den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung in Europa sowie der nicht planmäßigen Entwicklung einiger neu eröffneter Restaurants.

Euro kaum verändert bei 1,13 US-Dollar, Nikkei mit Gewinnen

In der Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China steigen Anleger bei asiatischen Aktien ein. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index und die chinesische Börse in Shanghai gewannen am Mittwoch jeweils etwa ein Prozent auf 22.177 beziehungsweise 2601 Punkte.

Genährt wurden diese Spekulationen von Äußerungen Von Larry Kudlow, dem Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump. Kudlow betonte, das geplante Abendessen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im Rahmen des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer Ende der Woche könnte "das Blatt zu wenden". "Das Worst-Case-Szenario wäre gewesen, dass es keinerlei Dialog zwischen Trump und Xi gibt", sagte Analyst Masahiro Yamaguchi von der SMBC Trust Bank. "Das Risiko scheint nicht mehr zu bestehen."

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp unter der Marke von 1,13 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Der Euro hat sich damit nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst wieder stabilisiert. Marktbeobachter rechnen im Tagesverlauf zunächst mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Auf dem Programm stehen Daten zur Entwicklung der Geldmenge in der Eurozone und zur Konsumlaune in Deutschland, die am Devisenmarkt aber in der Regel nur wenig Kursbewegung auslösen.