Börse Siemens bremst Dax, Telekom hebt Prognose an

DPA

Eine Flut von Quartalszahlen beschäftigt Dax-Anleger. Siemens, Adidas und ProSiebenSat1 geben nach Zahlen deutlich nach. Dagegen legen Telekom und Commerzbank nach Vorlage ihrer Bilanzen zu.

Eine ganze Reihe von Bilanzen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag in Atem gehalten. Der Dax kam bei einem Kursniveau von 13.380 Punkten zum Handelsstart allerdings dennoch kaum vom Fleck.

Die Quartalsbilanzen der Börsenschwergewichte seien durchwachsen ausgefallen, so dass entscheidende Impulse in die eine oder andere Richtung ausblieben, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Deutsche Telekom hebt Prognose an

Zu den Favoriten zählten mit einem Plus von 1,3 Prozent die Aktien der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen. Der Bonner Konzern hatte wegen guter Geschäfte der US-Tochter T-Mobile US seine Gewinnprognose angehoben.

Nachbar Deutsche Post Börsen-Chart zeigen machte trotz eines Rekordquartals den Anlegern dagegen vorerst keine Kauflaune mehr. Die Aktien seien schon recht hoch bewertet, sagte ein Analyst. Sie rutschten um 1,4 Prozent ab und zählten damit im Dax zu den Schlusslichtern.

Siemens enttäuscht im Industriegeschäft - Jobabbau in Kraftwerksparte

Siemens Börsen-Chart zeigen fielen nach Vorlage von Quartalszahlen um rund 3 Prozent. Probleme im Kraftwerksgeschäft und in der Windkraft-Sparte machen dem Münchener Konzern zu schaffen. Konzernchef Kaeser bereitet die Mitarbeiter auf das nächste drastische Sparprogramm vor. Im Kraftwerksgeschäft führt für ihn kein Weg an einem Jobabbau vorbei.

"Unsere Division Power and Gas kämpft seit längerem mit sehr schwierigen Marktverhältnissen und strukturellen Herausforderungen", sagte Kaeser am Donnerstag in München. "Wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir reagieren. Wir müssen die Kapazitäten anpassen, auch wenn das schmerzhafte Einschnitte bedeutet".

ProSiebenSat1 sehr schwach - schwächster Dax-Wert 2017

Auf den Verkaufslisten blieben auch nach dem Zwischenbericht die Aktien von ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen die mehr als 6 Prozent einbüßten. Der Medienkonzern hatte seine Gewinnprognose gesenkt.

Demgegenüber konnte Konkurrent RTL Börsen-Chart zeigen mit der Anhebung der Prognose angesichts deutlicher Gewinnzuwächse im dritten Quartal und eines Immobilienverkaufs punkten. Die im MDax gelisteten Aktien zogen um rund zwei Prozent an.

Adidas trotz Gewinnsprungs schwach - Konzern drosselt Wachstumstempo

Der Sportartikelhersteller Adidas Börsen-Chart zeigen hat sein Wachstumstempo im dritten Quartal etwas verlangsamt. Beim Gewinn machte der Konzern allerdings einen großen Satz nach vorn. Wie Adidas am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz zwischen Juli und September um 8,7 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Dabei machten sich Währungseffekte negativ bemerkbar, ohne die das Plus bei 12 Prozent lag. Allerdings war Adidas in den Quartalen zuvor stärker gewachsen. Nachgelassen hat unter anderem die Dynamik der Tochter Reebok, die derzeit umgebaut wird. Besser als die Konkurrenten aus den USA - Nike und Under Armour - schlugen sich die Franken aber allemal.

Das Betriebsergebnis kletterte um rund 35 Prozent auf 795 Millionen Euro. Dabei hilft, dass der Konzern seine Kosten im Griff hat und viele Produkte verkauft, die eine hohe Marge bringen, zumal Sportmode ohnehin zunehmend im Alltag getragen wird. Die Erwartungen der Experten konnte der Konzern hier übertreffen. Unter dem Strich verdiente Adidas mit 526 Millionen Euro gut 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Adidas.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch in einem ruhigen Umfeld um die Marke von 1,16 US-Dollar gependelt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1610 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

