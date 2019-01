Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Guten Unternehmensergebnissen aus den USA stehen der nach wie vor ungelöste "Gouvernment Shutdown" sowie der Handelskrieg mit China gegenüber.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag im frühen Handel nicht von der Stelle gekommen. Guten Unternehmenszahlen aus den USA stehen dem nach wie vor ungelösten "Gouvernment Shutdown" gegenüber - also die teilweise Schließung der Behörden in den USA wegen des Haushaltsstreits -, sowie unverändert der Handelskrieg mit China.

Angesichts dieser Gemengelage trat der Dax Börsen-Chart zeigen mit 11.072,50 Punkten auf der Stelle. Damit bewegt sich der Leitindex wie schon die ganze Woche über in einer Spanne zwischen etwa 11.000 und 11.200 Punkten. Der MDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,22 Prozent auf 23.470,01 Punkte leicht zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen lag ebenfalls leicht im Plus.

Beobachter befürchten, dass der fortdauernde "Shutdown" zunehmend die US-Wirtschaft belastet. "Der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking sowie der Haushaltsstreit in den USA hält die Anleger vom Frankfurter Handelsparkett fern", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Die Börsianer dürften auch am Donnerstag den Platz an der Seitenlinie voraussichtlich nicht aufgeben.

EZB-Sitzung am Nachmittag

Am Nachmittag könnten Zahlen zur Stimmung im verarbeitenden Gewerbe der USA im Januar neuen Aufschluss über die Einschätzung der aktuellen Lage in der Wirtschaft geben.

Wenig Impulse dürften dagegen am Nachmittag von der Sitzung der Europäische Zentralbank ausgehen. Diese dürfte keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen.

Osram unter Druck, Fresenius gefragt

Beim Lichtspezialisten Osram Börsen-Chart zeigen wackelt nach einem schwachen ersten Quartal die Jahresprognose. Die Papiere verloren 1,4 Prozent. "Es war klar, dass es ein schwieriges Quartal werden würde", sagte Analyst Peter Reilly vom Broker Jefferies. Mit der Autobranche und dem Smartphone-Geschäft hätten sich zwei Kundengruppen von Osram zuletzt schwach entwickelt.

Gute Vorgaben aus der Halbleiterindustrie in den USA und Asien verhalfen Infineon-Aktien Börsen-Chart zeigen zu einem Plus von 3,5 Prozent. Auch die Anteile des Wafer-Herstellers Siltronic profitierten davon mit einem Aufschlag von 6 Prozent. Der Kurs des LED-Ausrüsters Aixtron Börsen-Chart zeigen gewann 4,3 Prozent.

Daneben bewegten Analystenstimmen die Kurse: Eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Merrill Lynch für Fresenius-Aktien Börsen-Chart zeigen ließ den Kurs um 3,6 Prozent steigen. Sie lagen damit an der Spitze des Dax.

Eine Verkaufsempfehlung von Morgan Stanley drückte den Kurs von Adidas Börsen-Chart zeigen um 2,7 Prozent an das Ende des Leitindex.

Eine Abstufung auf "Reduzieren" durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux ließ den Kurs des Autozulieferers Stabilus um fast 5 Prozent absacken.

Asiens Börsen überwiegend freundlich

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Stützend wirkten laut Marktbeobachtern die Gewinne an der Wall Street am Vorabend sowie ermutigende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China. Dass Trump gesagt habe, die Gespräche mit China liefen gut, sei positiv aufgenommen worden, hieß es. Ebenso die Aussage von Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, der davon ausgeht, dass der Handelsstreit bis zum 1. März beigelegt sein werde.

In China gewann der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Aktienmärkten des Festlands 0,56 Prozent auf 3158,78 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um 0,22 Prozent auf 27 073,79 Punkte.

Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen ging indes mit einem minimalen Abschlag von 0,09 Prozent auf 20 574,63 Punkte aus dem Tag, während der breitere Topix zulegte. Aktuellen, vorläufigen Daten zufolge ist das industrielle Wachstum im Januar zum Erliegen gekommen: Der vom Informationsdienstleister Markit ermittelte Nikkei-Einkaufsmanagerindex sank von 52,6 Punkten im Dezember auf 50,0 im Januar. Ein Wert über 50 deutet auf Expansion, ein Wert unter 50 auf eine Verlangsamung der Aktivität hin

Euro vor EZB-Entscheidung kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1385 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Den Referenzkurs hatte die EZB zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1367 Dollar Börsen-Chart zeigen festgesetzt.

Am frühen Nachmittag wird die EZB ihre neuen geldpolitischen Beschlüsse bekannt geben. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Notenbank keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen wird. Besonders im Fokus steht die Frage, wie EZB-Präsident Mario Draghi die weitere konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone auf der Presskonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung einschätzen wird.

Bereits am Vormittag stehen wichtige Konjunkturdaten aus dem Währungsraum auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Impulse sorgen könnten. Die Anleger warten gespannt auf Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager. Nach einer enttäuschenden zweiten Jahreshälfte 2018 wird damit gerechnet, dass sich die Stimmung zu Beginn des laufenden Jahres etwas aufgehellt hat.

mit dpa und reuters