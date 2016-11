Der Reporter, der Trumps Vulgär-Video öffentlich machte "Die Presse in den USA steht vor einer gewaltigen Herausforderung"

Durch seine Recherchen wurde das Skandal-Video öffentlich, in dem sich Donald Trump respektlos über Frauen äußert. David Fahrenthold, investigativer Reporter bei der Washington Post, über die Angst vor dem neuen US-Präsidenten, die Rolle der Medien und seinen Ausblick auf die kommenden vier Jahre.

David Fahrenthold, 38, arbeitet seit 16 Jahren als Reporter für die Washington Post. Die "Post" gilt als eine der einflussreichsten Tageszeitungen der USA. Fahrentholds Artikel spielten im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf eine herausgehobene Rolle: So brachte er einen Monat vor der Wahl den inzwischen berühmten Videoausschnitt an die Öffentlichkeit, in dem Donald Trump damit prahlt, Frauen begrapschen zu können. Fahrentholds Recherchen führten zudem dazu, dass Donald Trumps Stiftung der Status der Wohltätigkeit aberkannt wurde.

manager-magazin.de: Mr. Fahrenthold, die Wahl von Donald Trump zum nächsten Präsidenten der USA hat die Menschen aufgewühlt. Viele Bürger - auch in Europa - haben regelrecht Angst vor dem, was nun drohen könnte. Können Sie das nachvollziehen?

David Fahrenthold: Nicht jeder hat Angst. Viele Menschen sind einfach unsicher, sie wissen nicht, was Trump wirklich will. Welche seiner Forderungen waren ernst gemeint und was hat er nur gesagt, um gewählt zu werden?

mm.de: Was passiert, wenn er seine Ankündigungen wahr macht?

Fahrenthold: Wenn er wirklich das umsetzen sollte, was er im Wahlkampf versprochen hat, würde das die Art und Weise bedrohen, in der unsere Demokratie bislang funktioniert hat. Er hatte ja zum Beispiel angekündigt, Migranten deportieren zu lassen, Muslime zu verbannen oder Hillary Clinton ins Gefängnis zu stecken. Das wäre eine Politik, die allen Normen widerspricht, die unsere Demokratie über Jahrzehnte am Leben gehalten haben.

mm.de: Macht Ihnen das keine Angst?

Fahrenthold: Nein, ich fürchte mich nicht. Ich glaube, dass in Amerika nun eine Zeit beginnt, in der Journalisten eine wichtigere Rolle spielen werden als jemals zuvor. Die Presse steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Wir müssen einen Präsidenten kontrollieren, der Journalisten außergewöhnlich feindlich gegenüber steht. Aber, hey, das ist nun einmal unser Job. Ich habe keine Angst - aber ich versuche noch zu begreifen, was da auf uns zukommt.

mm.de: Wie haben Sie die Wahlnacht erlebt?

Fahrenthold: Ich war im Newsroom der Post und habe an dem Artikel mitgeschrieben, der von Trumps Sieg berichtete. Wir hatten uns auf beide Ergebnisse vorbereitet, aber mit einem Sieg Clintons gerechnet, da sie in den Umfragen vorne lag. Wir versuchten unseren Lesern daraufhin deutlich zu machen, wie anders diese Wahl war.

mm.de: Ihre Recherchen zur fragwürdigen Wohltätigkeit von Trumps Stiftung haben während des Wahlkampfs viel Aufmerksamkeit bekommen. Außerdem brachten Sie das sogenannte "Access-Hollywood-Tape" an die Öffentlichkeit, in dem Trump davon spricht, Frauen in den Genitalbereich fassen zu können, weil er prominent ist. Die Aufnahme löste eine Welle der Empörung aus, Trumps Umfragewerte stürzten ab. Auf das Wahlergebnis schienen die Enthüllungen jedoch keinen entscheidenden Einfluss gehabt zu haben. Hat Sie das verwundert?

