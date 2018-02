... 46 Prozent der Continental-Anteile bei Familie Schaeffler (im Bild: Mutter Maria-Elisabeth und Sohn Georg), wo sie sich noch heute befinden. Das ist zwar keine absolute Mehrheit, aber an den Schaefflers ist bei Conti dennoch kein Vorbeikommen.

Die Schaefflers brachten übrigens einige Jahre später auch das eigene Unternehmen an die Börse - und behielten in dem Fall den größten Teil der Stimmrechte in der eigenen Hand.