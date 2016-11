... an CCS-Schnellladesäulen lässt sich der Akku in 90 Minuten zu 80 Prozent füllen. Große Touchscreens und ein luftiges Inneres sind klarer Fingerzeig in Richtung Tesla Model X. Die Preise dürften sich ebenso an dem kalifornischen Elektro-SUV orientieren, der ab 100.000 Euro zu haben ist. Schon in zwei Jahren soll der Elektro-Jaguar bei den Händlern stehen. Das dürfte die VW-Nobeltochter Audi wohl gar nicht freuen, denn ...