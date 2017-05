Kritik auf Coba-Hauptversammlung "Glatte Vier" für Commerzbank-Chef Zielke

Die Commerzbank Börsen-Chart zeigen will den geplanten Abbau von bis zu 9600 Arbeitsplätzen zu einem großen Teil über Vorruhestand und Altersteilzeit bewerkstelligen. Der Vorstand habe sich mit dem Betriebsrat vorab auf ein Altersteilzeit-Programm geeinigt, sagte Vorstandschef Martin Zielke auf der Hauptversammlung am Mittwoch in Frankfurt.

Daran können Mitarbeiter teilnehmen, die derzeit mindestens 55 Jahre alt sind und vor Mitte 2024 in Rente gehen würden. Die Bank hofft, damit die Zahl der Kündigungen bei den Streichungsplänen auf ein Minimum zu reduzieren. Derzeit liefen "intensive Diskussionen" mit den Arbeitnehmervertretern. "Es bleibt unser erklärtes Ziel, den Abbau möglichst sozialverträglich umzusetzen", versprach der Vorstandschef. Die letzte Abbauwelle bei der Commerzbank ist vier Jahre her.

Der neue Stellenabbau, der in zwei Stufen erfolgen soll, ist das Ergebnis der geplanten Automatisierung der meisten Abläufe in der Bank. Damit sollen vor allem viele Tätigkeiten abseits der Filialen wegfallen. Die Gewerkschaft Verdi fürchtet, dass von den Stellenstreichungen wegen der hohen Teilzeit-Quote am Ende bis zu 12.000 Mitarbeiter betroffen sein werden. Ende des Jahres 2016 verteilten sich knapp 50.000 Beschäftigte auf 44.300 Arbeitsplätze.

Die Commerzbank lässt sich das Umbauprogramm mehr als eine Milliarde Euro kosten, etwa die Hälfte davon dürfte schon in diesem Jahr anfallen. Zielke will die Kosten damit bis 2020 um 1,1 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro drücken.

Zielke hat das Klassenziel erreicht - mit einer "glatten Vier"

Rechtsanwalt Klaus Nieding von der Aktionärsvereinigung DSW sieht den Abbau kritisch: "Die Mitarbeiter müssen für die Probleme den Kopf hinhalten, die das Management nicht oder nur unzureichend in den Griff bekommt." Dennoch habe Zielke in seinem ersten Jahr als Vorstandschef die ersten richtigen Schritte getan und das Klassenziel erreicht - mit einer "glatten Vier".

Zielkes Problem: Er wird mit Maßstäben gemessen, die er selbst als Privatkundenchef zu Zeiten seines Vorgängers Martin Blessing mitgetragen hat. "Als Herr Blessing im letzten Jahr an dieser Stelle seine letzte Rede als Vorstandsvorsitzender unserer Bank hielt, sagte er vollmundig: "Der Weg zurück zu einer nachhaltig erfolgreichen Bank ist klar erkennbar.", erinnert Nieding. "Wie nachhaltig diese Einschätzung war, sehen wir heute: Die Zahlen 2016 sind schlechter als 2015."

Dauerkrise der Schifffahrt ist zusätzliche Belastung

Statt wie zunächst erhofft, erneut einen Milliardengewinn zu erzielen, brach der Überschuss der Commerzbank binnen Jahresfrist um drei Viertel auf 279 Millionen Euro ein. Fällt das in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden gerettete Institut, dessen größter Einzelaktionär nach wie vor der Bund mit gut 15 Prozent ist, wieder zurück?

"Die Wahrnehmung, dass uns die Konkurrenz enteilt, kann ich nicht nachvollziehen", argumentiert Zielke. "Aber natürlich arbeiten wir hart daran, die Bank wieder profitabler zu machen." Immerhin habe sich das Umfeld in den vergangenen Jahren "nachhaltig verschlechtert". Minizinsen und teure Regulierung machen der gesamten Branche zu schaffen. Die Dauerkrise in der Schifffahrt ist für die Commerzbank - wie für andere Kreditgeber auch - eine zusätzliche Belastung, denn viele Reedereien können ihre Kredite nicht zurückzahlen.

Teurer Umbau: Dividende für 2016 und 2017 gestrichen

Wegen des teuren Umbaus lässt die Commerzbank die Dividende für 2016 und 2017 ausfallen, und auch für 2018 machte Zielke den Aktionären nur wenig Hoffnung. "Wir müssen jetzt investieren, um langfristig Erfolg zu haben", warb er um Verständnis. "Denn der Umbruch findet jetzt statt. Es wird Verdrängung geben. Die Marktanteile werden neu verteilt. Da wollen wir als Commerzbank ein großes Stück vom Kuchen." Man wolle den Gewinn auch künftig "konservativ verwenden". Ob es für eine Dividende reiche, werde aber jedes Jahr neu geprüft.

Im ersten Quartal dürfte die Commerzbank nach Schätzungen von Analysten noch kaum Geld für den Umbau zurückgelegt haben. Trotzdem rechnen sie nach einer Commerzbank-Umfrage mit einem deutlichen Gewinnrückgang auf 105 (2016: 163) Millionen Euro. Zum Jahresende dürften gerade noch 271 Millionen Euro zu Buch stehen, Kosten von 541 Millionen für den Umbau eingerechnet.

Comdirect übernimmt Online-Broker Onvista

Zielke nannte noch keine konkreten Zahlen, äußerte sich aber zufrieden mit den ersten drei Monaten: "Wir sind gut in das neue Jahr gestartet. Die Ergebnisse sind ordentlich ausgefallen." Unter Privatanlegern und Kleinunternehmern habe die Bank 150.000 Kunden gewonnen. Bis Ende 2020 soll ihre Zahl um zwei Millionen auf 14 Millionen steigen. Zielke erhofft sich davon eine Milliarde Euro mehr Erträge - "wenn der Preis stimmt, auch durch Zukäufe" wie die Übernahme des Online-Brokers Onvista durch die Tochter Comdirect.

An Firmenkunden will die Commerzbank in diesem Jahr sechs Milliarden Euro mehr Kredite vergeben und die sinkenden Zinsen damit zum Teil wettmachen.

