Kuka, Alba, Osram - Deutschland ist für Chinesen immer eine Einkaufsreise wert. Nun hat sich der Staatsfonds CIC einem Bericht zufolge erstmals groß in den deutschen Immobilienmarkt eingekauft.

Der chinesische Staatsfonds CIC hat sich einem Bericht zufolge in großem Stil in den deutschen Wohnimmobilienmarkt eingekauft. CIC sei der größte Investor eines von US-Investmentbank Morgan Stanley aufgelegten Fonds, der 16.000 Wohnungen gekauft habe, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Der bisherige Eigentümer der Wohnungen, die BGP Holdings, teilte in einer Pressemitteilung nicht den Käufer mit. BGP hatte zunächst auch einen Börsengang für die Wohnungen geprüft. Die Wohnungen liegen in Berlin, Köln, Kiel und Rendsburg. Das Portfolio hat einen Wert von fast 1,2 Milliarden Euro.

CIC stach dem Bericht zufolge unter anderem große börsennotierte Wohnungsgesellschaften wie Vonovia und Deutsche Wohnen aus, die sich ebenfalls für den Bestand interessiert hatten. CIC und Deutsche Wohnen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Vonovia gab keinen Kommentar ab.

"Das ist der erste große Deal von Chinesen im deutschen Wohnimmobilienmarkt", sagt Ulf van Lengerich, Analyst der Wertpapierhandelsbank Solventis, gegenüber SPIEGEL ONLINE. Seiner Einschätzung nach dürften in Zukunft vermehrt chinesische Investoren auf dem Immobilienmarkt auftreten. Sie würden vermehrt an die Stelle von angelsächsischen Investoren rücken. "Die derzeitigen Renditen von unter fünf Prozent sind für die bisherigen Investoren nicht attraktiv", so van Lengerich. Allerdings werde das Angebot immer knapper: "Der Markt an Angeboten von größeren Portfolios von Wohnimmobilien ist leergefegt."

Bekanntermaßen gehen seit Längerem chinesische Unternehmen verstärkt auf Einkaufstour in Deutschland. Für viel Aufsehen sorgte beispielsweise die Übernahme des Roboterbauers Kuka durch den chinesische Hausgerätehersteller Midea. Zuletzt war der Spezialmaschinenbauer Aixtron durch Fujian Grand Chip Investment übernommen worden.

