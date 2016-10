Große Klimastudie Diese Konzerne tun besonders viel fürs Klima - und diese wenig

Es ist nach Angaben der Verfasser das "größte Klimaschutzranking der Welt": die gemeinnützige, weltweit agierende Umweltdatenplattform CDP hat ihren diesjährigen Bericht "Out of the starting blocks: Tracking progress on corporate climate action" veröffentlicht. Darin zeigt die Organisation auf, inwieweit mehr als Tausend der größten Unternehmen der Welt ihren Teil zur Vermeidung des Klimawandels und zur Erreichung der Pariser Klimaziele beitragen.

Gleichzeitig veröffentlichte CDP zudem ihren "CDP Climate Change Report 2016 - DACH 350+ Edition", der speziell auf die Klimapolitik der wichtigsten Konzerne in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeht.

Ergebnis: Viele Unternehmen in Deutschland und dem Rest der Welt haben laut CDP bereits Maßnahmen ergriffen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Einige Firmen jedoch riskieren, den Anschluss zu verlieren, so die Autoren der Studien. Insgesamt zeige sich bereits ein wachsender Weitblick der Unternehmen, schreibt CDP in einer Mitteilung. Die Firmen wüssten immer mehr über ihre indirekten Emissionen, heißt es. Allerdings können erst 30 Prozent das dazu geforderte Reporting vorlegen.

Zudem bleibe die schlechte Datenlage bei 70 Prozent der Unternehmen besorgniserregend, da in vielen Branchen diese Emissionen aus Vorprodukten, der Produktnutzung und anderen Aspekten das Vielfache der direkten Emissionen ausmachten. Eine Tonne Kohlendioxid emittiert in China schädigt das Klima genauso wie eine Tonne aus Deutschland, stellt CDP dazu treffend fest.

Besonders dramatisch sei die Transparenzlage im Finanzsektor, wo mit der Raiffeisen Bank International lediglich eines von 29 berichtenden Unternehmen Zahlen zum CO2-Fußabdruck aus Investments berichtet habe.

Amazon, Facebook und Berkshire Hathaway mauern

Zum Hintergrund: Dem globalen CDP-Bericht zufolge handeln Konzerne, die zum Klimaschutz beitragen, keineswegs nur selbstlos. Vielmehr zeige die Untersuchung, dass mit der umweltschonenden Transformation auch Gewinnsteigerungen einhergehen können. Über einen fünfjährigen Zeitraum etwa haben 62 Unternehmen weltweit ihre Emissionen um 10 Prozent oder mehr reduziert, heißt es dazu bei CDP. Gleichzeitig konnten diese Firmen ihre Erträge den Angaben zufolge im gleichen Ausmaß steigern.

Unter den Konzernen, die von den Umwelt-Analysten positiv hervorgehoben werden, befindet sich beispielsweise der deutsche Autobauer Daimler Börsen-Chart zeigen, der die durchschnittlichen Flottenemissionen um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verringert habe und damit während der Nutzungsphase seiner Fahrzeuge 2,2 Millionen Tonnen CO 2 -Ausstoß pro Jahr spare. Zudem nennen die Autoren als positive Beispiele: Den Schweizer Aromen-Hersteller Givaudan Börsen-Chart zeigen, den schwedischen Verbrauchsgüter- und Papierhersteller SCA sowie den französischen Klima-Dienstleister Sodexo.

Bemerkenswert erscheinen zudem die negativen Erwähnungen: Die größten Konzerne, die sich in diesem Jahr weigerten, mit Informationen zu der Studie beizutragen, sind laut CDP Facebook, Amazon sowie die ansonsten für Transparenz bekannte US-Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway Börsen-Chart zeigen von Starinvestor Warren Buffett. Auch Munich Re Börsen-Chart zeigen sowie Swatch Börsen-Chart zeigen zeigten sich laut CDP verschlossen.

Den Autoren zufolge wurde das Reporting im Auftrag von mehr als 800 Investoren aus aller Welt erstellt, die für ein Investmentvolumen von etwa 100 Billionen Dollar stehen. Diese Auftraggeber dürften die Weigerung einiger Konzerne, in Sachen Klimaschutz die Karten auf den Tisch zu legen, aufmerksam zur Kenntnis nehmen.

Das sind Deutschlands größte Klimaschützer und -sünder In ihrem Klimareport hat die Umweltdatenplattform CDP an 19 Konzerne aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Topnote für deren Bestrebungen zur Verhinderung des Klimawandels vergeben. Aus Deutschland erhielten diese Bestnote zum Beispiel - auch, wenn das Bild einen anderen Eindruck erwecken könnte - der Chemieriese Bayer sowie ... ... die Autobauer Daimler und ... ... BMW. Zudem wurde auch die Deutsche Telekom mit der Topnote ausgezeichnet, ebenso wie ... ... der Zementhersteller HeidelbergCement und die ... ... Indus Holding aus Bergisch-Gladbach. Ebenfalls spitze in Sachen Klimaschutz: Der Spezialchemiekonzern Lanxess, ... ... der Geschmackstoffhersteller Symrise sowie ... ... der Stahlkonzern Tyssenkrupp. Negativ hebt CDP dagegen beispielsweise die Munich Re hervor, die sich weigerte, an der Klimastudie teilzunehmen. Auch der Finanzdienstleister MLP erhielt das schlechteste Rating von CDP, ebenso wie ... ... beispielsweise der Autovermieter Sixt sowie ... ... Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd.

