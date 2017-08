Buch über Image-Kampagne Carsten Maschmeyer und DVAG im Rufmord-Clinch

Zur Großbildansicht DPA Carsten Maschmeyer nebst Gattin Veronica Ferres auf dem Bundespresseball Ende November in Berlin.

Schwere Vorwürfe gegen den führenden deutschen Finanzvertrieb DVAG rücken das Image der Branche und ihre PR-Methoden ins Zwielicht. In seinem Buch "Mein Auftrag: Rufmord" behauptet Stefan Schabirowsky, von der DVAG beauftragt und bezahlt worden zu sein, um dem öffentlichen Erscheinungsbild des damals härtesten Konkurrenten AWD zu schaden, für den er zuvor lange gearbeitet hatte. Dazu habe er vor allem auf den charismatischen AWD-Gründer und -Chef Carsten Maschmeyer gezielt, heißt es in seinem Buch, aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert.

Mit Hilfe des Geldes von der DVAG hat Schabirowsky nach eigenen Angaben unter anderem eine Anwaltskanzlei bezahlt, damit die wiederum eine Anzeige bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt. Die habe er dann wiederum gegenüber Journalisten als Beleg für die Stichhaltigkeit seiner Vorwürfe gegen Maschmeyer genutzt. Dabei ging es offenbar unter anderem um offizielle Angaben des AWD zu Mitarbeiterzahlen, die unterschiedlich interpretierbar waren. Durch zahlreiche Veröffentlichungen in mehreren Medien wurde dann tatsächlich Maschmeyers Image stark beschädigt.

Nachdem DVAG, wo Schabirowsky nach eigenen Angaben unter anderem mit deren langjährigen Top-Manager und ehemaligen Kanzleramtsminister Friedrich Bohl verhandelt hat, nicht eine von ihm gewünschte Extra-Prämie für die PR-Leistung zahlen wollte, wandte sich der Autor an Carsten Maschmeyer. Dabei sei dann der Entschluss entstanden, das Buch zu schreiben.

Ob Schabirowsky dafür von Maschmeyer Geld bekommen hat, war am Wochenende nicht zu erfahren. Sprecher der DVAG meldeten sich auf eine Bitte um Stellungnahme zunächst nicht.

