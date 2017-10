Insider-Vorwürfe Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter tritt zurück

Zur Großbildansicht AP Carsten Kengeter, CEO der Deutschen Börse: Rücktritt zum Jahresende

Carsten Kengeter, der seit Monaten unter Insider-Verdacht stehende Chef der Deutschen Börse, tritt zum Jahreswechsel von seinem Posten zurück. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Kengeter werde das Unternehmen noch führen, bis seine Nachfolge geregelt sei. Diese werde "in Kürze" bekannt gegeben. "Der Aufsichtsrat hat den Rücktritt mit großem Bedauern akzeptiert und Carsten Kengeter dafür ausnahmslos gedankt, dass er seit 2015 die Gesellschaft neu ausgerichtet und durch die Transformation geführt hat", heißt es in der Mitteilung. Die Details der Übergabe sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte Anfang der Woche die Ermittlungen gegen Kengeter wieder aufgenommen, nachdemzuvor ein Deal mit der Justiz am Widerspruch des zuständigen Gerichts gescheitert war.

Kengeter enger Vertrauter, Kommunikationschef Matthias Fritton, hatte noch tags darauf unter Zuhilfenahme der Hauptfigur des Macht-Dramas "House of Cards", Frank Underwood, via Twitter Kampfeslust dokumentiert:

Die Wiederaufnahme der Ermittlungen hatte eine Verlängerung des Vertrags Kengeters, die Ende März 2018 anstand, praktisch unmöglich werden lassen. Schließlich ist völlig unklar, wie lange sich die Causa noch hinzieht.

