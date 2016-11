Bier und Bratwurst - das kostet ein Stadiongedeck Das Bierpreis-Ranking der Bundesliga

Fünf Zweitligisten verkaufen das teuerste Bier im deutschen Profifußball. Die günstigsten Bratwürste gibt es im Norden und Osten des Landes. Ein Blick in die Stadionkioske aller 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga.

Es herrscht Gleichstand zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga - zumindest auf der Preistafel an den Bierständen der Erst- und Zweitligisten. Durchschnittlich 8,10 Euro kostet ein Liter Bier in der Saison 2016/17 im Fußball-Oberhaus, genauso viel wie im -Unterhaus. Das zeigt eine aktuelle SPONSORs-Analyse der Bier- und Bratwurst-Preise in den beiden höchsten Fußballspielklassen Deutschlands (siehe Fotostrecke "Bier- und Wurstpreise (2016/17)").

Dass die Zweitligisten seit Sommer im Schnitt ebenso viel Geld von ihren Anhängern für ein "kühles Blondes" verlangen wie die Erstligisten, ist zwar auf den ersten Blick ungewöhnlich. Schließlich gab es beim Liter vor drei, vier Jahren noch einen Unterschied zwischen beiden Ligen von im Schnitt 40 Cent.

Wer jedoch die Preisentwicklung in den vergangenen vier Spielzeiten verfolgt hat, für den ist die Überraschung weniger groß - eine Preisannäherung zeichnete sich ab. Während sich die Aufwendungen für einen Liter Bier in der 1. Liga von durchschnittlich 7,90 Euro (2013/14) innerhalb von vier Spielzeiten um gerade einmal 20 Cent auf aktuell 8,10 Euro erhöhten, waren es im selben Zeitraum 60 Cent bei den Zweitligisten und somit kontinuierlich von Sommer zu Sommer knapp 20 Cent mehr.

1860 München mit Rekordpreis

Zum aktuellen Gleichstand beim Bierpreis zwischen den beiden Spielklassen trug in diesem Jahr auch ein neuer Rekordwert für den Literpreis bei - aufgestellt vom TSV 1860 München. Die "Löwen" und ihr Bierpartner Hacker-Pschorr stockten den Verkaufspreis um fünf Prozent auf. Damit kostet ein Liter Bier bei den Heimspielen in der Allianz Arena seit Saisonbeginn 8,80 Euro (0,5-Liter-Becher: 4,40 Euro). Der Münchner Traditionsverein wird somit zum teuren Spitzenreiter aller 36 Clubs.

Im Gesamtranking rangieren hinter 1860 auf den folgenden Plätzen vier weitere Zweitligisten: 1. FC Heidenheim, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig sowie Aufsteiger Würzburger Kickers mit jeweils 8,75 Euro pro Liter. Erst auf dem sechsten Rang steigen mit Eintracht Frankfurt und Werder Bremen (je 8,60 Euro) die ersten beiden Bundesligisten in den Preisvergleich ein.

Wie in den Vorjahren sind jedoch auch in dieser Saison die Preisspannen innerhalb der Ligen groß. Zweitliga-Schlusslicht SV Sandhausen (7 Euro) ruft beispielsweise fast zwei Euro weniger pro Liter auf als Spitzenreiter 1860 München.

Ähnlich ist das Verhältnis in Liga eins zwischen Werder und der Eintracht an der Spitze sowie RB Leipzig, dem Schlusslicht. Der Erstliga-Aufsteiger hat mit einem verhältnismäßig niedrigen Bierpreis von sieben Euro pro Liter sogar Borussia Dortmund (7,40 Euro) den langjährigen Rang als Bundesligist mit dem günstigsten Bier an den Stadionkiosken abgelaufen.

Kaum Veränderungen gibt es indes bei den in der Liga vertretenen Bierpartnern - vor allem wegen der in der Regel langfristig abgeschlossenen Verträge. Insgesamt 34 unterschiedliche Marken werden in den Fußballarenen Wochenende für Wochenende ausgeschenkt; die am häufigsten vertretene ist mit fünf Vereinen wie in den vergangenen Jahren Bitburger.

2,50 Euro bis 3,90 Euro pro Bratwurst

Eine ähnliche Preisentwicklung wie an der Biertheke gibt es im Ligen-Vergleich auch an den Grillständen. Sukzessive haben die Fußball-Zweitligisten die Kosten für eine Bratwurst jenen der Erstligisten angenähert. Im Schnitt 2,70 Euro wurden für die Wurst in der 2. Liga noch vor vier Jahren verlangt, heute sind es drei Euro und damit nur noch zehn Cent weniger als in der Bundesliga.

Spitzenreiter sind wie in den vergangenen Jahren die Münchner Clubs FC Bayern und 1860, die mit 3,90 Euro pro Bratwurst 1,40 Euro mehr verlangen als die günstigsten Clubs (je 2,50 Euro pro Bratwurst bei Union Berlin, Eintracht Braunschweig, Erzgebirge Aue und dem FC St. Pauli).

Natürlich lässt sich darüber streiten, ob ein reiner Preisvergleich des Stadionklassikers Wurst fair ist, solange nicht das Gewicht der Bratwurst ins Verhältnis gesetzt wird - so wie es nach dem letztjährigen SPONSORs-Bratwurst-Ranking von Caterer-Seite moniert wurde. Auch in diesem Jahr fügten manche Clubs bei der Preisabfrage hinzu, dass sich die Wurst beispielsweise in einer langen Semmel befände oder sogar gleich zwei kleinere Bratwürstchen im Brötchen steckten.

Für den Fan, der sich am Spieltag die Bratwurst mit Brötchen gönnt, und für den Abverkauf durch den Caterer dürfte ein Gewichtsunterschied zwischen den Würsten in den Stadien des Landes weniger relevant sein als der Preis, der in diesem Moment bezahlt werden soll. Aus diesem Grund wurde das Ranking auch in diesem Jahr in der bewährten Form fortgeführt.

Günstige "Stadiongedecke"

Deshalb zuletzt ein Blick aufs teuerste und aufs günstigste "Stadiongedeck" der Saison 2016/17: Die kostspieligste Variante gibt es beim TSV 1860 München. Die "Löwen" haben damit den langjährigen Spitzenreiter FC Bayern überholt. Ein Liter Bier und eine Wurst kosten dort in Summe 12,70 Euro. Am günstigsten ist diese Kombination bei den Heimspielen von Borussia Dortmund, RB Leipzig und Erzgebirge Aue. Zehn Euro verlangen die drei Clubs dafür.

Diesen Text veröffentlichten wir mit freundlicher Genehmigung von SPONSORs, dem Fachmagazin für Sport-Business. Erschienen in der November-Ausgabe von SPONSORs.

