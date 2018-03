Vermarktung der Spiele im TV Die Bundesliga ist international nur zweitklassig

Die Bundesliga hinkt bei den internationalen TV-Einnahmen im europäischen Vergleich hinterher. Abhilfe sollen eine neue DFL-Tochter, eine neue Kommission und ein neues Leitbild schaffen. Folgende Aufgaben haben die DFL und ihre Clubs nun zu erledigen.

Umsatz binnen zehn Jahren verzehnfacht! Betrachtet man ausschließlich die Entwicklung der internationalen Medienvermarktung der Bundesliga in der vergangenen Dekade, so hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) allen Grund zur Freude.

In der Saison 2006/07 nahm die DFL über ihre internationale Medienrechtevermarktung noch rund 20 Millionen Euro ein. In der Saison 2017/18 beträgt dieser Umsatzposten nun mehr als 220 Millionen Euro. In der Spielzeit 2019/20 werden die Umsätze nochmals um mehr als 20 Prozent steigen, auf dann rund 280 Millionen Euro pro Jahr.

Eine gute Entwicklung. Aber auch eine, die bei Weitem nicht ausreicht, um mit dem Niveau der Konkurrenz mitzuhalten: Die englische Premier League (Platz 1, 1,85 Milliarden Euro per annum) und die spanische La Liga (Platz 2; rund 600 Millionen Euro) sind mit ihren internationalen Medienerlösen längst an der Bundesliga vorbeigezogen.

Und selbst die italienische Serie A, die derzeit noch 186 Millionen Euro per annum von Vermarkter MP & Silva kassiert, wird die Bundesliga in der kommenden Saison überholen.

Dank eines Dreijahresvertrags mit der Rechteagentur IMG sollen die Italiener von 2018 bis 2021 jährlich rund 340 Millionen Euro erhalten. Plus weitere 31 Millionen Euro durch eine Vereinbarung mit dem öffentlich-rechtlichen Sender RAI, der italienischsprachigen Content außerhalb der Landesgrenze ausstrahlen darf.

Im internationalen Ranking der umsatzstärksten Fußballligen Europas wird die Bundesliga damit in der kommenden Saison nur noch auf Rang vier geführt (siehe Grafik).

Zentrale Unit

Christian Seifert wäre nicht Christian Seifert, würde er sich mit einem dritten oder gar vierten Platz zufriedengeben. Das Ziel der DFL ist, langfristig mindestens die La Liga zu überholen. In den vergangenen Monaten überprüfte die DFL daher ihre bestehenden Personal-, Vermarktungs- und Gremienstrukturen.

Ein Ergebnis: Die DFL sah sich mit dem bisherigen Personal und der bisherigen dezentralen Struktur dem härter werdenden internationalen Wettbewerb nicht mehr gewachsen. Dazu heißt es offiziell seitens der DFL: "Um im wachsenden internationalen Wettbewerb weiter erfolgreich zu sein, holen wir uns zusätzliche Kompetenz ins Team und passen die bisherige dezentrale Struktur im Bereich der Internationalisierung an." Konkret heißt dies: Es fehlte eine zentrale Anlaufstelle bei der DFL, wo alle internationalen Bereiche - von Marketing über PR und Kommunikation bis hin zum Vertrieb - gebündelt waren. Darunter litt am Ende der Wertschöpfungskette nicht nur die internationale Medienrechtevermarktung; auch die Internationalisierungsbestrebungen der Clubs wurden beeinträchtigt. Um international weiter wachsen zu können, so die Entscheidung, brauchte die DFL daher eine "gesamtvernetzte, internationale Struktur". Und diese wurde nun erarbeitet.

Bundesliga International

Sitz: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Mitarbeiter: >20 (DFL SE: 18)

>20 (DFL SE: 18) Zweigniederlassung Singapur: (für die Region Asien/Pazifik, seit 2012, seit 2012) 3 Mitarbeiter Büroleitung: Peter Leible, Chief Representative Asia Pacific Bundesliga International

(für die Region Asien/Pazifik, seit 2012, seit 2012) 3 Mitarbeiter Büroleitung: Peter Leible, Chief Representative Asia Pacific Bundesliga International Geschäftsführung: Robert Klein (CEO)

Robert Klein (CEO) Mandate/Aufgaben:

- Internationale Vermarktung der audiovisuellen Medienrechte der Bundesliga

- Vermarktung der zentralen Sponsoringrechte, Markenlizenzen und digitalen Angebote der Bundesliga

- Dienstleister für mehr als 80 nationale und internationale Vertragspartner Quelle: SPONSORs 2/2018

Im ersten Schritt gründete die DFL im Sommer 2017 mit der Bundesliga International GmbH eine neue Tochter, die aus der 2008 gegründeten DFL Sports Enterprises (DFL SE) hervorging. Sie besteht zum größten Teil aus bisherigen DFL-SE-Mitarbeitern und unterscheidet sich auf den ersten Blick daher - mit Ausnahme der neuen Firmierung - kaum von ihrer Vorgängerunternehmung.

Dazu sagen auch Club-Vertreter wie Carsten Cramer, Direktor für Vertrieb und Marketing bei Borussia Dortmund: "Die neuen Inhalte sind vielleicht gar nicht so gravierend anders, aber es bringt eine klare Fokussierung zum Ausdruck. Die Verpackung war wichtig, um die Relevanz des Themas Internationalisierung deutlich zu machen und alle Vereine mitzunehmen." Die Neugründung der Tochter Bundesliga International hatte jedoch auch personelle Konsequenzen, in erster Linie an der Spitze. Im November 2017 kündigte die DFL das überraschende Ausscheiden von Jörg Daubitzer an. Der langjährige DFL-SE-Geschäftsführer wird seitdem von Robert Klein ersetzt. Der 47-jährige gebürtige Brite mit zusätzlichem Schweizer Pass war zuletzt als Head of Global Rights beim Red Bull Media House tätig und war bei der Bundesliga International eigentlich als Chief Commercial Officer (CCO) vorgesehen, um seine Erfahrungen im internationalen Marketing und im Verkauf von Medienrechten einzubringen. Mittlerweile führt er die neue Tochter an der Spitze allein.

Insgesamt wurde das Personal der neuen Tochter um knapp zehn Mitarbeiter aufgestockt. Als SPONSORs im September in Frankfurt zu Gast war sprach Klein von einem "angemessenen Wachstum". Dabei wurden mehrere Posten von der DFL in die Bundesliga International überführt, zum Beispiel die Stelle Internationale PR/Kommunikation und etwa die Bereiche Internationales Marketing und digitale Partnerschaften. Damit sind die meisten internationalen Funktionen der DFL nun bei der Bundesliga International gebündelt.