Bundesliga: Die Ärmel-Analyse

Geldmaschine Fußball-Bundesliga Jeder Bundesligist hat jetzt seinen Ärmel-Kanal

Seit dieser Bundesligasaison werden die Trikotärmel individuell vermarktet. SPONSORs hat eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema begleitet und Gespräche mit Bundesligisten und Sponsoren geführt. Daraus lassen sich vor allem drei Erkenntnisse ableiten.

Es war eine Veränderung mit enormer Vorlaufzeit. Bereits Anfang Dezember 2015 verkündete die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf einer Mitgliederversammlung, dass die Clubs ihren linken Trikotärmel künftig eigenständig vermarkten können. Dieser offiziellen Kommunikation waren monatelange Diskussionen vorausgegangen. Sie hatten ihren Ursprung im Bestreben der Clubs, zentralvermarktete DFL-Sponsorings auf Branchen zu beschränken, in denen die Bundesligisten selbst keine bedeutenden Partnerschaften haben.

Ein kaum umsetzbares Vorhaben, monierte die DFL und ihre Vermarktungstochter Bundesliga International (bislang: DFL Sports Enterprises). Zumindest dann nicht, wenn die DFL-Sponsorships eine auch für die großen Clubs relevante monetäre Werthaltigkeit haben sollten. Als Schlussfolgerung blieb schließlich nur, das werthaltige Ärmelrecht aus der Zentralvermarktung zu lösen und in die Hände der Clubs zu übergeben.

Die Umstellung erfolgte vor dem vergangenen Saisonstart zum 1. Juli 2017. Doch welche Auswirkungen hat die bedeutendste Vermarktungsumstellung der vergangenen Jahre in der Bundesliga?

1. Die Großen werden größer

Die auffälligste und vermutlich von den meisten Marktteilnehmern erwartete Erkenntnis ist, dass die Top-Clubs durch die Individualvermarktung im Vergleich zur Zentralvermarktung die größten Zusatzerlöse erzielen. Schließlich waren es allen voran Borussia Dortmund, der FC Bayern München und der FC Schalke 04, die die Umstellung der Vermarktung erwirkt hatten.

So zahlt allein Opel als neuer Ärmelsponsor von Borussia Dortmund mit acht Millionen Euro pro Jahr künftig genau so viel, wie Hermes zuvor für die gleiche Werbefläche bei allen 36 Erst- und Zweitligisten kumuliert aufgebracht hatte.

Zu der Erkenntnis gehört aber auch die Einsicht, dass der Abstand zwischen der Liga-Spitze und den restlichen Clubs damit erneut größer geworden ist. Auch der Einnahmen- Unterschied zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga wurde verstärkt. Denn viele Zweitligisten bekommen von ihren Ärmelpartnern nicht wesentlich mehr, als sie durch die DFL-Zentralvermarktung erhielten, nämlich pro Saison im Schnitt einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag.

2. Raum für kreative Spielarten

Mit dem Ärmelsponsoring haben die Clubs ein weiteres attraktives Vermarktungsrecht erhalten - und zwar eines, das Raum für Kreativität bietet. So konnte der FC Schalke 04 seinen Deal mit dem Online-Supermarkt Allyouneedfresh, der fünf Millionen Euro pro Jahr bezahlen soll, auch deshalb so werthaltig gestalten, weil im Ärmelbadge ein Chip integriert ist. Mit diesem kann beispielsweise an den Stadionkiosken auf Schalke bezahlt werden.

Auch der FC Ingolstadt 04 tätigte einen interessanten Abschluss und nutzt die Fläche zur Bewerbung der eigenen Fußballschule.

Diese wird von Audi als Presenting-Partner unterstützt. Entsprechend zahlt der Autobauer in einem Zweijahresvertrag auch eine zusätzliche Summe für die Präsenz.

Die Volkswagen-Tochter, die ihre Konzernzentrale bekanntlich in Ingolstadt hat, war bereits Hauptsponsor des Clubs und ist diesem als Stadioneigentümer, Halter der Stadion-Namensrechte und Anteilseigner an der Spielbetriebs-Gesellschaft ohnehin stark verbunden. So wird Audi seit jeher als dritter Hauptpartner des FCI neben Trikotsponsor Media Markt und Ausrüster Audi geführt. Mit dem Ärmelrecht ergab sich nun die Chance, alle drei Hauptpartner wieder auf dem Trikot zu integrieren.

Franz Spitzauer, Geschäftsführer Finanzen und Marketing beim FCI, spricht von einer "charmanten" Lösung und zieht entsprechend auch ein positives Fazit zur Vermarktungsumstellung. Er sagt: "Wir waren grundsätzlich sehr zufrieden mit der Zentralvermarktung. Das neue Recht der individuellen Vermarktung lässt viel kreativen Spielraum zu, diesem muss man sich aber auch intensiv widmen." Allerdings ist festzuhalten, dass diese Kreativität nicht bei allen Clubs aus Bundesliga und 2. Bundesliga vorhanden war.

In diversen Gesprächen mit der werbetreibenden Industrie wurde zuletzt deutlich, dass selbst in der Bundesliga einige Clubs das neue Recht nur als bessere Media- Fläche im Markt anbieten.