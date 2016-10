Erst Marmite, jetzt Microsoft Microsoft erhöht Preise um mehr als 20 Prozent

Der Brexit kommt den Briten teuer zu stehen. Nicht nur, dass die auf der Insel identitätsstiftende Hefepaste Marmite aus vielen Supermarkt-Regalen verschwunden ist. Nun erhöhen auch noch zahlreiche Unternehmen wegen des Kursverfalls des britischen Pfundes ihre Preise für den britischen Markt deutlich: Der Software-Riese Microsoft Börsen-Chart zeigen zum Beispiel teilte am Montag mit, dass die Preise für seine Produkte wie Microsoft Office ab Januar 2017 um stolze 22 Prozent angehoben werden. Damit übertrifft Microsoft Konkurrenten wie Apple Börsen-Chart zeigen oder Dell, die ihre Preise zuletzt jeweils um rund 10 Prozent angehoben hatten. Die Preiserhöhung gilt zunächst nur für Firmenkunden.

Hintergrund für die starken Preissteigerungen ist der Verfall des britischen Pfundes, das seit der Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, gegenüber dem Dollar um knapp 20 Prozent an Wert verloren hat. Damit ergibt sich ein Problem für US-Unternehmen, die Waren in Großbritannien verkaufen, ihre Bilanz jedoch in Dollar erstellen.

Laut einer Analyse von CNN Money sind von dem Absturz des Pfundes gegenüber dem Dollar vor allem US-Technologieunternehmen und Hardware-Hersteller betroffen. Sie müssen nicht nur beim Verkauf ihrer Produkte Währungsverluste hinnehmen, sondern müssen auch die in Smartphones und Computern verwendeten Komponenten in der Regel in Dollar bezahlen.

