Wegen Brexit Deutsche Bank prüft Umzug tausender Banker von London nach Frankfurt

Zur Großbildansicht AFP Londons Banken-Viertel droht Exodus: "Müssen Bankmitarbeiter, die sich um Kunden in der EU kümmern, in der EU angesiedelt werden? Und müssen Transaktionen mit EU-Kunden auch in der EU verbucht werden?

Die Deutsche Bank könnte wegen des Brexit Tausende Arbeitsplätze von London nach Frankfurt verlagern - und dringt auf schnelle Weichenstellungen. Für Deutschlands größtes Geldhaus, das in Großbritannien rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt, gebe es derzeit viele offene Fragen, sagte Regulierungsvorstand Sylvie Matherat am Mittwoch auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt.

"Müssen Mitarbeiter, die sich um Kunden in der EU kümmern, in der EU angesiedelt werden? Heißt das, dass ich alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt nach Deutschland verlagern muss oder nicht? Wir sprechen dabei über 2000 Menschen - das ist keine kleine Zahl", so Matherat.

Eine weitere offene Frage sei, ob Banken Transaktionen mit EU-Kunden auch in der EU verbuchen müssen. Das wäre mit einem erheblichen IT-Aufwand verbunden. "Wir sprechen über Millionen von Transaktionen."

Zudem würden die lokalen Aufsichtsbehörden in diesem Fall zu Recht fordern, dass Banken auch die dafür nötigen Risikomanager vor Ort ansiedeln. "Das bedeutet weitere 2000 Mitarbeiter."

Hier sehen Sie, wo Londons Banker künftig arbeiten werden Premierministerin Theresa May will die Briten schon im Juni wählen lassen. Damit rückt der Brexit erneut einen Schritt näher. Viele Banken beginnen bereits, Jobs aus London abzuziehen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Insgesamt stehen aufgrund des britischen EU-Austritts in der Themse-Metropole auf bis zu 70.000 Bankerjobs auf der Kippe, so Experten. Die Auswirkungen könnten damit gewaltig sein: Der Finanzsektor repräsentiert etwa 12 Prozent der britischen Wirtschaft. Hier die Übersicht über die Pläne zur Jobverlagerung aufgrund des Brexits, die von Banken bislang publiziert wurden: Fluchtort Frankfurt: Nach aktuellem Stand wird Frankfurt den größten Teil der Bankerjobs anziehen, die aus London verschwinden. Laut Bloomberg hat beispielsweise die UBS angekündigt, 1500 von 5000 in London tätigen Leuten an den Main zu holen. Von Goldman Sachs kommen den Angaben zufolge 1000 der 6000 in London tätigen Goldmänner dazu. Seine statt Themse: Auch Paris dürfte Ziel vieler Umzugskartons aus London werden. Die britische Großbank HSBC etwa plant bereits, 1000 von 5000 Stellen aus Großbritannien in die französische Hauptstadt zu transferieren. Auch die britische Bank Barclays hat bereits Pläne publik gemacht. Demnach sollen 150 Leute von Barclays, die bislang in London tätig waren, künftig im irischen Dublin agieren. Barclays beschäftigt laut Bloomberg in der britischen Hauptstadt insgesamt 10.000 Leute. Darüber hinaus gibt es Ankündigungen, bei denen der Zielort noch nicht genannt wurde. Morgan Stanley etwa streicht eigenen Angaben zufolge nach jetzigem Stand in London 1000 von ihren dort insgesamt 6000 Bankerjobs. Den größten Exodus aus London hat bislang indes JP Morgan angekündigt. 4000 der insgesamt 16000 JP-Mitarbeiter in London werden die Stadt an der Themse verlassen, so die Bank. Wohin, das ist allerdings noch offen.

la/dpa

