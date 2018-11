Der Streit über die Gestaltung des Brexit hat die Regierung von Premierministerin Theresa May in eine Krise gestürzt. Mehrere Minister traten zurück. Abgeordnete aus Mays konservativer Partei streben ein Misstrauensvotum an. Wichtige Entwicklungen vom Dienstag im Überblick.

13.00 Uhr: Im Streit um den Entwurf des Brexit-Abkommens gab es auch am Dienstag noch nicht genügend Befürworter für ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May. Hierfür sind 48 entsprechende Briefe von Tory-Politikern notwendig. Die Initiative gegen May hatte eine Gruppe von Brexit-Hardlinern um den konservativen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg gestartet. "Geduld ist eine Tugend, Tugend ist eine Zier", antwortete Rees-Mogg am Dienstag vor Journalisten auf die Frage, ob bereits genügend Briefe eingegangen seien. "Wir werden sehen, welche Briefe zu gegebener Zeit kommen."

11.30 Uhr - Das Brexit Chaos drückt den britischen Leitindex FTSE auf das tiefste Niveau seit 3 Wochen. Vor allem die Aktien britischer Banken geraten unter Druck. Das britische Pfund notiert unterdessen weiterhin unter der Marke von 1,29 US-Dollar.

11.10 Uhr - Die nordirische Partei DUP, die bislang May zu einer Mehrheit im Unterhaus verholfen hat, will gegen den Entwurf des Brexit-Abkommens stimmen. Der Abgeordnete Sammy Wilson sagt zur Begründung, Nordirland würde auf Grundlage des Abkommens auf lange Sicht vom Vereinigten Königreich abgespalten. Die Bemühungen der DUP seien darauf gerichtet, das Abkommen zu verhindern und ein Umdenken zu erzwingen.

Zur Großbildansicht TMN Hafen von Gibraltar: Spanien erhebt seit langem Ansprüche

10.17 Uhr - Spanien droht wegen Gibraltar mit einer Blockade des Brexit-Deals. Seine Regierung werde gegen den Vertragsentwurf stimmen, sollte es keine Änderungen am Umgang mit der britischen Halbinsel in Südspanien geben, kündigt Ministerpräsident Pedro Sanchez an. Spanien erhebt seit langem Ansprüche auf Gibraltar.

09.45 Uhr - Die Hoffnung stirbt zuletzt: Der britische Justizminister David Gauke gibt sich zuversichtlich, dass der Entwurf zum Brexit-Abkommen eine Mehrheit im Parlament finden wird. Damit dürften die Abgeordneten auch die Furcht der Wirtschaft vor einem harten Brexit berücksichtigen. Es werde sich die Erkenntnis durchsetzen, dass das pragmatische Verhandlungsergebnis "den besten Weg nach vorne" markiere.

09.25 Uhr - Die Bank von England zieht die Veröffentlichung ihres Finanzstabilitätsberichts und der detaillierten Ergebnisse des jährlichen Stresstests der großen britischen Banken auf den 28. November vor. Bisher war der 5. Dezember geplant. Sie will auf diese Weise noch vor der Abstimmung im Parlament über den Scheidungsvertrag aufzeigen, wie die Zentralbank mit einem möglichen harten Brexit umgehen könnte.

mit dpa und reuters